Arvustus. 21. sajandi mõjukaim president

Põgusalt internetis ringi vaadates näeme, et Ukraina presidendist Zelenskist1 on mitmetes keeltes ilmunud juba kümneid biograafiaid. Nüüdseks on temast ka eesti keelde tõlgitud kaks elulooraamatut, mis teineteist kenasti täiendavad.2

Püüdmata Zelenski köitvat elulugu – hämmastavat teekonda lahedast koomikust tohutu moraalse kapitaliga maailmapoliitikuks, "geopoliitika superstaariks" – ümber jutustada, peatun siinkohal vaid paaril aspektil.

Muidugi, käimasoleva sõja iga päev lisandab uusi fakte, kuid mõnedki olulised järeldused on praeguseks vägagi ilmsiks saanud.

INFOSÕDA

Esmalt see, et Venemaa on suuresti tänu Zelenskile lootusetult kaotanud infosõja.

Vene-Ukraina sõda on maailma ajaloos õieti esimene mastaapne sõda, mis toimub paljuski internetis. Zelenski kohta nenditakse: "Käimasoleva kriisi vältel on ta maailmale näidanud ühismeedia kasutamise meistriklassi, vedades YouTube'is, Facebookis, Instagramis ja Twitteris koordineeritud kampaaniat orkestrit juhtiva dirigendi väärikuse ja osavusega." (Koffleri saatesõna Urbani ja McLeodi raamatule, lk 12).

Seejuures on ikka esile tõstetud tema diplomaatilise talendi juurde kuuluvat ainulaadset huumorit: "Huumorimeel on üks tema tähtsamaid suhtlemisrelvi." (Fenwick, lk 122).

On tähelepanuväärne, et Ukraina president suhtleb paljude maailma poliitikutega sina-vormis – see näitab tema erakordset suhtlemisoskust ja lisab tema sõnumeile usaldusväärsust.

Nende kahe elulooraamatu kõrvalt lugesin huviga Martin Raidi magistritööd "Pehme jõu kasutamine avalikus diplomaatias Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kõnede näitel" (Tartu 2023)3.

Pehme jõud (soft power; kõva ja pehme jõu koosmõju tuntakse nime all "nutikas jõud" – smart power) näib tõepoolest olevat üks Zelenski põhilisi trumpe. "Tänapäeva infoühiskond ja uue meedia võimalused on pehme jõu tõstnud aina tähtsamasse rolli," ütleb Raid ning lisab: "Tänasel infoajastul ei sõltu sõjaline edu ainult sellest, kelle sõjavägi võidab, vaid ka sellest, kelle lugu võidab" (lk 7).

Meie poliitikutel tasuks selle magistritööga tutvuda!

ANTISEMIITLIKUD RÜNNAKUD

Teiseks mainiksin Putini, Lavrovi ja vene propagandistide halvasti varjatud, mingis jõuetus vihas tehtud antisemiitlikke rünnakuid seoses Zelenski juudipäritoluga, mis on minu meelest tegelikult aidanud veelgi kasvatada Ukraina presidendi populaarsust.

Venemaa-poolse infosõja põhilisest "narratiivist" nähtub, nagu oleks pool maailma – kõik Ukraina toetajad, "anglosaksid", kogu "kollektiivne Lääs" – äkitselt muutunud (neo)natsideks, bandeeralasteks või koguni satanistideks.

Aga see on juba täiesti arulage ja ajuvaba jutt.

11. märtsil 2022 kirjutasin saksakeelsest Wikipediast välja lause: "Kommenteerides Venemaa presidendi väidet, et sõjaline tegevus "denatsifitseeriks" Ukraina, ütles Ukraina pearabi Yaakov Dov Bleich: "Nats, kes tuleks denatsifitseerida, kannab nime Vladimir Putin.""

Ajaloo veskid jahvatavad aeglaselt, aga kindlalt. Ning küllap toimub lõpuks ka Venemaa deputiniseerimine, denatsifitseerimine, demilitariseerimine.

Kui see pikaleveninud julm sõda on ka paljudele meist, kõrvaltvaatajatest, mõjunud vägagi masendavalt ja kurnavalt, siis püüdkem leida tuge ukrainlaste ja nende presidendi meelekindlusest ja vastupanuvaimust.

1 Kasutan ERRi uudistes käibelolevat nimekuju Zelenski.

2 Olen tutvustanud ka Zelenski kõnede kogumikku "Ukraina heaks" ERR Kultuuriportaalis 26. jaanuaril 2023: https://kultuur.err.ee/1608863957/arvustus-volodomor-zelenski-ukraina-imerelv

3 Martin Raidi magistritööd saab lugeda siit: https://dspace.ut.ee/handle/10062/91503