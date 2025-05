Mart Juure raamatusoovitused: Graham Swift, Hanna Kangro, Tanizaki ja Jans

Graham Swift "Emadepüha"

Tõlkija Krista Kaer

Mart Juure sõnul ei ole Graham Swift eesti lugejale tundmatu nimi. "Temalt on ilmunud kolm romaani: "Vete maa", "Viimsed korraldused" ja "Sulgpall". Swifti eripäraks on olla tänapäeva kõige britilikum, kõige inglispärasem ja inglispärasust kujutav kirjanik. Raamatu tegevus toimub üheainsa päeva jooksul emadepühal, 30. märtsil 1924, aga selle loo lõpp ulatub aastakümnete taha ja siin on kaks tegelast, mees ja naine."

Juur tõi välja, et nii tihedat teksti, nii hästi organiseeritud romaani, nii hea jooksuga teost on lausa nauding lugeda. "Raamatu lõpetuseks võivad jääda küsimused, mis on inimeste elus oluline, milliseid valikuid me teeme, kas on olemas ettemääratust, ja kui on, siis kas on olemas mingi võimalus sellest pääseda."

Hanna Kangro "Klaaslagi"

Juure sõnul hindab ta kirjanduses väga huumorit, aga samavõrd mõistab ta ka seda, kui suur oskus on kirjutada tõsistel teemadel jäädes tõsiseks. "Üks selline autor on noor kirjanik Hanna Kangro, kellelt varem on ilmunud üks luulekogu."

Raamatu tegelasteks on kolm erineva generatsiooni naist. "See on lugu saatusest erinevate riigikordade ja erinevate inimsuhete ajal. Siin on peidus suurepärane seriaal, ja pean silmas seriaali, kui suurt tunnustust kirjandusteosele. Teost, millest annab vändata põneva ekraaniloo. Teos meenutas mulle huvitaval ja väga meeldival kombel kaht eesti vanema põlve naisautorit, Aimée Beekmani romaani "Valikuvõimalus" ja Lilli Prometi jutustusi ja romaane."

Jun'ichiro Tanizaki "Arutu armastus"

Tõlkija Margit Juurikas

Jaapani kirjandusklassik Jun'ichiro Tanizaki teab Juure sõnul väga hästi, mis on huumor ja kuidas läbi koomilisuse prisma kujutada armastust. "See on jutustus teemal, kuidas inimesest saab sarvekandja ja kuidas ta selle olukorraga lepib. Jällegi lugu, mis on väga filmilik," tõi Juur välja.

