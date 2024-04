Mart Juure raamatusoovitused: Chuck Norrise naljadest Marju Kõivupuuni

"Chuck Norrise anekdoodid" (Tänapäev)

Koostanud Katrin Kaarep

"Juba mitu kuud Eesti raamatumüügi edetabeli number üks, ja arusaadav on ka põhjus miks. Kui anekdoodiraamatud on tegelikult päris keeruline ja omamoodi žanr ja väga harva kohtab sellist anekdoodiraamatut, mis oleks algusest lõpuni hea, siis see Chuck Norrise kogumik on tõeline väike naerumasin. Iga lugu kütab sind üles ja iga järgmine paneb veel vindi peale," sõnas kirjandusminister.

"Ma võin ka ise käigupealt välja mõelda ühe Chuck Norrise anekdoodi, õigemini on see lugu elust enesest. Ma tunnen ennast kui Chuck Norris, kui ma lähen restorani ja tellin lasteprae ja see mulle tuuakse," sõnas Juur.

Ave Taavet "Kasukas" (Kirjastus Puänt)