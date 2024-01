Mart Juure raamatusoovitused: Indrek Harglast Terry Pratchettini

Hannes Parno "Beeta" (Tänapäev)

"Midagi nii jaburat kui Hannes Parmo romaan "Beeta" annab Eesti kirjandusest otsida," ütles Mart Juur ja lisas, et kuna tema armastab väga ebatavalisi romaane, on ta selle teose üle väga rõõmus. "Võiks öelda nii, et kui Paul Kuusberg oleks otsustanud kirjutada oma romaani "Südasuvel" tugevalt iroonilises ja pseudoajaloolises võtmes, oleks tulemus olnud ehk sarnane."

"Või kui me mõtleme Johathan Littelli romaani "Eumeniidid" peale, siis võiks teda mõelda kui paroodiat "Eumeniidide" raamatule," sõnas ta ja lisas, et "Beetas" on materjali ja eelduseid hoopis suuremaks looks. "Usinam autor oleks kirjutanud sellest paksu teose pealkirjaga "Saalomon Vesipruuli uskumatud seiklused Teises maailmasõjas."

Martina Winkelhofer "Peenem seltskond. Skandaalid ja intriigid Euroopa kuninga- ja keisrikodades" (Tänapäev)

Tõlkinud Piret Pääsuke

"Kui me läheme ajalukku ja täpsemalt sellesse ajalukku, kui Euroopas valitsesid veel kuningad ja keisrid ning maailm oli rahulik ja turvaline, siis me jõuame aega 20. sajandi alguses ning sellest ajast räägib saksa ajaloolane Martina Winkelhofer," ütles Mart Juur ja tõi välja, et teost võiks võrrelda sellega, kui ajakiri Kroonika panna kuhugi jääkappi ja võtta sealt 200 aasta pärast välja.

"Mõned unustatud, mõned teadaolevad nimed ning kõik, mis toimub, on lõbus, lustlik ja kummaliselt tuttav," sõnas Juur.

Dörte Hansen "Mere äärde" (Tänapäev)

Tõlkinud Eve Sooneste

"Meri ja kirjandus on üks selline teema, mis on eestlastele väga südamelähedame, me armastame väga oma merekirjanikke, meil on vennad Tuulikud, Juhan Smuul, August Mälk ja veel palju teisi autoreid, kes on kirjutanud merest, mere ääres elavatest inimestest ja meremeestest kirjutanud suurepäraseid teoseid," ütles Juur ja lisas, et see žanr on täiesti olemas ka Saksamaal, mida esindab antud juhul kirjanik Dörte Hansen.

"Mere äärde" räägib kirjandusministri sõnul naljaka, südamliku ja mingis mõttes uskumatu loo, kuidas elatakse ühel Saksamaa saarel, mille randa ühe tormiga jõuab vaal. "See on ka hästi ökoloogiline raamat, mis tuletab oma oleku ja meeleolu poolest meile meelde ka Tõnu Õnnepalu Vilsandi romaane."

Indrek Hargla "Apteeker Melchiori apogrüüfid" (Raudhargla)

"Igas raamaturubriigis ma olen pidanud oma kohuseks ja ülesandeks tutvustada mõnd kriminaalromaani ja sel korral on mul rõõm teile teada, et ilmunud on Indrek Hargla kriminaalromaan "Apteeker Melchiori apogrüüfid"," sõnas Mart Juur.

"No mis ma oskan öelda, Indrek Hargla on oma žanri absoluutne meister."

Rob Wilkins "Terry Pratchett. Elu joonealuste märkustega" (Varrak)

Tõlkinud Allan Eichenbaum

"Võiks ju küsida, mis mõte on kirjutada biograafia inimesest, kelle elu seisnes selles, et ta ärkas üles, kirjutas, siis tegi natukene muid asju, kirjutas jälle, kuni saabus õhtu ja ta läks magama," ütles Juur ja lisas, et Terry Pratchettit peetakse nii muinasjutuvestjaks kui ka ulmekirjanikuks, kuid ennekõike oli ta briti huumori särav esindaja.

"Selles raamatus on nii palju kihte, mida tasub lugeda," rõhutas ta ja lisas, et kindlasti tasub seda lugeda kõigil, kes tahavad saada kirjanikuks. "Retsept, kuidas saada kirjanikuks, on päris lihtne, sa pead lugema, kirjutama, siis jälle lugema ja siis kirjutama, kirjutama, kirjutama."

Jaan Kross "Olla laev" (Hea Lugu)

"Aga lõpetame klassikaga, sest alati on meeldiv pöörduda tagasi klassika juurde," ütles Juur ja tõi välja, et seekordne klassik on Jaan Kross. "Möödunud aasta lõpus ilmus tema tütre poolt kokku pandud väga hästi mängitud valikkogu "Olla laev"."