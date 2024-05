Mart Juure raamatusoovitused: talurahva seksuaalkäitumisest Lasnamäeni

Hando Runnel "Laulud tüdrukuga" (Ilmamaa)

"Uskumatu raamat, mis kõlab nõnda värskelt ja omamoodi hämmastav kogemus on näha, et 1967. aastal oli luuletused "Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi", "Üks naine läks lehmaga üle mäe" või "Koduküla kodumaa" olid uued," ütles Mart Juur ja lisas, et vähemalt pooled selle kogumiku tekstidest on saanud lauludeks.

"See raamat on ka suurepärane emadepäeva kingitus kõikidele emadele ja vanaemadele, sest olgu nad emad või vanaemad, tüdrukud on nad kõik," rõhutas ta.

Maimu Berg "Abitu armastus" (Tuum OÜ)

"Eesti kirjanduse klassiku Maimu Bergi uues jutukogus on 22 lugu, need lood on ühel või teisel viisil seotud Eesti elu käesoleva ja eelmise sajandi aastakümnetega, siin on ka rännakud Eestist väljaspoole, siin kohtame venelasi, rootslasi, sakslasi, aga põhiliselt eestlasi," mainis ta.

Juure sõnul räägivad kõik lood armastusest. "Kas armastus on abitu ja kas iga abitus on armastus, me ei tea seda enne, kui selle raamatu kätte võtame ja kui me oleme selle kätte võtnud, siis väga keeruline on käest panna."

Anete Kruusmägi "Minu Lasnamäe" (Petrone Print)

"Mina Lasnamäel elanud ei ole ja seda suurema huviga ma seda raamatut loen, sest Lasnamägi on selline maagiline koht, kus paljud elavad, aga väga paljud pole kunagi käinud," ütles Mart Juur ja lisas, et Lasnamäest räägitakse võikaid lugusid ja kus juhtub igasuguseid asju, millest me teame vähe.

"Anete Kruusmägi on seal veetnud oma lapsepõlve, käib seal praegu ka väga sageli ja tema raamatu moraal on lihtne: vaatamata kõigile rahvuslikele pingetele ja olemistele probleemidele, mis kunagi olid, siis 1980. aastate keskpaigas saada endale Lasnamäele kahetoaline korter kahelapselisele perekonnale oli tõeline õnn," ütles ta.

Michel Houellebecq "Häving" (Varrak)

Prantsuse keelest tõlkinud Triinu Tamm

"Väidetavalt Houellebecqi viimane romaan, mis algab nagu poliitiline triller, siis ta võtab põneviku ja kriminaalloo mõõdu ja lõpeb väga kummaliselt, ta võiks olla armastuselugu, ta võiks olla elu lõpu lugu ja mingis mõttes ta liigitub žanri, mida nimetatakse vähikirjanduseks," ütles ta ja mainis, et see on valdkond, kus ilmub eri taseme ja kvaliteediga teoseid. "Houellebecq on läinud sellesse teemasse sisse, näitab prantsuse meditsiinisüsteemi headuseid ja vaevuseid."

"Kogu selle loo mõte on tegelikult see, kuidas saada hakkama sellega, mis varem või hiljem vältimatult meile kõigile läheneb," ütles Juur ja lisas, et teda ennast inspireeris see raamat lugema Sherlock Holmesi lugusid. "Kui te loete selle raamatu läbi, siis te saate aru, miks Sherlock Holmes antud juhul oluline oli."

Boriss Akunin "Keisrinnade ajastu" (Tänapäev)

Vene keelest tõlkinud Mait Eelrand

"Järjekordne Akunini teos Vene ajaloo sarjast," selgitas Juur ja lisas, et Vene ajalugu pakub lõputut allikat uurimiseks ja avastamiseks. "Kõik need lood on huvitavad, sünged, naljakad, kurvad ja ei anna meile suurt lootust, et meie naaber seal aia taga võiks kunagi mõistlikumaks muutuda."

Mati Laur "Talurahva seksuaalkäitumine 18. sajandi Liivimaal" (Rahvusarhiiv)

"Ajaloolane Mati Laur on avaldanud väga huvitava monograafia, mis on esimene tähelepanuväärne Eesti ajaloo raamat, mis jõuab taluinimeste eludele nii lähedale, mida ei ole ükski teine teos varem suutnud," sõnas Juur ja lisas, et allikmaterjalideks on Liivimaa talurahvakohtute toimikud.

Kimberly McCreight "Täiuslik abielu" (Rahva Raamat)

Inglise keelest tõlkinud Tiina Viil

"Mulle tohutult meeldivad kriminaalromaanid, mille jutustaja on advokaat, kõige klassikalisemad kohtusaalilood on John Grishami lood," ütles ta ja mainis, et ka "Täiuslik abielu" on kohtusaalilugu. "Aga vägivaldsemate ja kiiremate käikudega ka kohtusaalis väljapoole."

Juure sõnul on selle raamatu teema, mis on täiuslik abielu, kas mõni abielu saab olla täiuslik ja mis peitub täiusliku abielu fassaadi taga. "Raamat võtab mitu pööret ja lõpetab tohutu üllatusega."