Mart Juure raamatusoovitused: Tove Jansson, Andrus Kasemaa ja Nina Lykke

Andrus Kasemaa "Au kolhoosikorrale!" (Varrak)

"See räägib meie minevikust ja meie tänapäevast. Kui keegi arvab, et see on selline raamat nõukogudenostalgiast ja igatsusest kolhoosikorra järele, minagi ju mäletan ja näen neid luitunud ja lagunenud kolhoosi tootmishooneid Otepää ümbruses, kus ma rattaga ringi sõidan, siis ei. Kasemaa raamat ei käi ringi selle mõttega, et nõukogude võimu ja kolhoosikorda."

""Au kolhoosikorrale!" räägib taas kord nendest inimestest, kelle olemasolust Kaja Kallas ei taha suurt midagi teada, keda ei näidata glamuursetes seltskonnauudistest. Vaesed, unustatud inimesed Eesti ääremaadel. Kusjuures need ääremaad ei asu Tallinna kesklinnast sugugi mitte kaugel. Kes on sõitnud tasuta bussi, mille valitsus varsti ära kaotab, õhtuse versiooniga ühest maakonnalinna punktist teise maakonna punkti, teab väga hästi, millest jutt käib."

"Kui mõelda, mis selle raamatu sõnum võiks olla, siis selle raamatu hääl on see, et Kasemaa annab sõna just nendele inimestele, keda on hästi palju ja keda me tavalises heatoonilises kirjanduses sageli ei näe või kellest ajakirjandus isegi mingis mõttes häbeneb rääkida."

Nina Lykke "Ega me siin lõbu pärast ei ole" (Eesti Raamat)