Jaanika Palmi lugemispäevik: pisut teistsugused jõulud

Päev päeva haaval tuleb neile tõhusat lisa, nii et detsembrialguseks on letid ahvatlevat kraami kuhjaga täis. Küll toimetavad siin punapõsksed päkapikud ohtra lumekattega metsas või kogunevad nunnud loomakesed hardalt kuusepuu ümber. Lapsedki teevad jõuluraamatuis ühe heateo teise järel ja nende vanemad muudkui küpsetavad või ostlevad või naeratavad. Kõik see on ühtaegu nii imeline ja üliarmas kui ka imal ja korduv.

Ometi aga ei kiputa see üks kord aastas kurtma liigse magususe või idülli üle. Ikkagi jõulud ju, öeldakse. Ja tegelikult pole virisemiseks ka vähimatki põhjust, kuna puhast pühadeimet pakkuvate teoste kõrvale ilmub tasapisi ka raamatuid, milles jõuludest on võimalik ka pisut teistsugune pilt saada.