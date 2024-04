Jaanika Palmi lugemispäevik: noortekirjandus, mis puudutab

Kui suur osa meil ilmuvaist noorteraamatuist võib tunduda sihtgrupivälisele lugejale sisuvaese, pealiskaudse või naiivsena, nii et seal kajastatavaga on raske kontakti saada, siis viimasel ajal on lugemisulatusse jõudnud ka neid noortekirjanduseks liigituvaid teoseid, mis on puudutada suutnud. Ilmekalt tõestavad need Rein Raua kirjandusministri juures esile toodud mõtet žanrilise hierarhia puudumisest kirjanduses. Nii nagu halba, on ka head kirjandust Raua sõnul võimalik kirjutada igas žanris. Rohkem nõus ei saakski olla.

Bart Moeyaert "Armastusest, mida me ei mõista" (Päike ja Pilv)

Tõlkinud Kerti Tergem

Flaami kirjanik, Lindgreni mälestusauhinna laureaat Bart Moeyaert on meile varasemast tuttav jutustuse "Tänapäeval on kõigi nimi Sorry" (2021) kaudu. Hiljuti ilmunud "Armastusest, mida me ei mõista" (hollandi keelest tõlkinud Kerti Tergem, kaanepilt Anne Pikkov, kirjastus Päike ja Pilv 2024) pole eelmainitust aga sugugi mitte vähem intrigeeriv. Jutustus jaguneb kolme ossa, mis vaatlevad erinevatest vaatepunktidest ühe pere keerulisi inimsuhteid. Moeyaert näikse küsivat, miks, millal ja kuidas hakkas elu kiiva kiskuma ning mida nüüd teha, et olukord paraneks. Seda tehes ei muutu kirjanik aga kohtumõistjaks või teejuhiks, liigpalju halle olukordi on tema jaoks mustvalgete asemel.

Samuti ei liigita autor oma tegelaskujusid positiivseiks ja negatiivseiks, vaid näitab inimloomuse komplekssust ja keerukust, sageli eneselegi mõistetamatuid tegutsemismotiive. Ta kirjeldab toimuvat erakordse põhjalikkusega, mitte olukordadest läbi rutates ja tegevustikul rääkida lastes, vaid stseene peensusteni uurides, lubades esile tulla igal detailil, olgu need siis seotud inimesega, nagu hingetõmbed, pilgud, poosid, aistingud, või olustikuga. Niimoodi olukordi luubi alla asetades näitab kirjanik sageli liivana põrandapragudesse vajuvate sündmuste elumuutvat jõudu.

Moeyaerti läbimõeldud, kaalutletud ja terviklik tekst eeldab lugejalt aktiivset osalust. Seda, kes oskab täita lünki ja suudab kirjutatus ise sildu luua, ootab ees tõeline lugemiselamus, mis elu argisuse uuel viisil nähtavaks teeb.

Benedict Wells "Hard Land" (Rahva Raamat)

Tõlkinud Bibi Raid