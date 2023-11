Ilmar Raag: Tanel Toomi parim film on veel tegemata

Kas sa mäletad, millist filmi esimesena nägid?

"Saabastega kass"

Millist tuntud Eesti filmi pole sa kunagi näinud ja miks?

"Valgus Koordis". Ma isegi ei saa aru, miks ma ei ole seda näinud.

On sul mingid kindel aeg, koht või tingimus, et sa saaksid kirjutada?

Ma saan aru, et ma peaksin olema kõikidest eraldi. Ilmselt ma peaksin sooritama väikese kuriteo ja minema vangi, siis saaks stsenaarium kiiresti valmis.

Kelle nimi filmi või telesarja tegijate hulgas paneb sind alati seda filmi vaatama?

Maailma mastaabis Miyazaki, kes teeb animafilme, kes on nüüd juba vanameister. Eestis ma vaataksin kindlasti ära, mida teeb Tanel Toom, sest tema parim film on veel tegemata.

Millist stsenaristi või lavastajat sa kõige rohkem kadestad?

Peamiselt ikka neid, kes on saanud suurepäraste näitlejatega koostööd teha, sellepärast et näitlejad ju valivad ka, kellega nad koostööd teevad.

Millist filmi pole sa suutnud mitte kunagi lõpuni vaadata?

Nii nagu kuulus kadunud filmikriitik Jaan Ruus, nii ka mina väga paljude filmifestivali filmide ajal ikkagi seal keskel magasin pika jupi maha, sest ma sain aru, et ei ole mõtet.

Kas on olemas telesari või film, mida sulle meeldib vaadata, kuigi sa tead, et heas seltskonnas on kombeks seda filmi või sarja pidada halvaks ja maitsetuks ja labaseks?

Ma pikka aega vaatasin hea meelega ära erinevad kung-fu filmid. Praegu ma olen sellest natuke üle saanud. Ma ei tea, kas "Meeleheitel koduperenaised" on selline sari, mille vaatamist tuleb tunnistada, aga ma olen kõik need osad ära vaadanud.

Milline emotsioon haarab sind esimesena, kuuldes sõnapaari "Eesti film"?

Valesti mõistetud. Sellepärast, et pikka aega oli see väga aeglane, aga ma arvan, et Eesti film on tänaseks juba väga palju muutunud.

Millisel teemal Eesti filmi oled sa juba ammu oodanud?

Lähiajaloo konfliktid, seesama, mida tegelikult kardetakse teha, sest see oleks võib-olla liiga valus. Või mida ei osata käsitleda, aga samal ajal köögis me arutame kõiki neid konflikte.

Millist emotsiooni otsid sa filmist ja sarjast kõige sagedamini ja mis seda viimati pakkus?

Ma tegelikult hea meelega otsin nalja ja naeru, aga ma olen komöödiate suhtes väga valivaks muutunud. Kui ma peaksin meenutama mõnda viimast head komöödiat, siis läheb halvasti. Võib-olla "Stalini surm" on see, mis mulle viimati väga meeldis komöödiatest.

Hooaja viimane "Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" on ETV2 eetris teisipäeval kell 22.00.