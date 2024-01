"Kultuuristuudio. Arutelu" uurib, mis vahe on toimetamisel ja tsensuuril

Kui ühiskondlikul tasandil kütab kirgi vaenukõneseaduse teema, siis vähem teatakse Eestis, et suurtes kirjastustes üle maailma on juba mõnda aega palgatud tööle toimetajad, kelle tööks on selgeks teha ega ilukirjanduslik tekst lugejat kuidagi ei solva.