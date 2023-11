"Kultuuristuudio. Arutelu" uurib, kas kirjanike elu Eestis läheb paremaks

Järgmise aasta eelarves suurendatakse eesti kirjanikele, tõlkijatele ja raamatukunstnikele mõeldud autorihüvitusfondi laenutushüvitise mahtu ühe miljoni euro võrra. Kas see tähendab, et kirjanikud hakkavad rahas suplema?

Eesti kirjanike ja autorihüvitusfondi tubli teavitustöö tulemusel tõuseb eesti kirjanikele makstav hüvitis järgmisel aastal rekordilised miljon eurot, samas on veel palju, mida peaks eesti kirjarahva heaks ära tegema, sest seis on nii hull, et pani ministeeriumi tööle tulnud minister Heidy Purga lausa jahmatuma.

Kirjanikud ootavad näiteks pikisilmi ka ravikindlustust ja muid sotsiaalseid garantiisid, mida nad oma töö eest väärivad. Samuti oleks hädasti tarvis, et riik murekohtade lahendamisel kiirustaks ja ei summutaks arutelusid töörühmade moodustamisega.

Stuudiosse on teemat lahkama tulnud autorihüvitusfondi juht Ainiki Väljataga ja krimikirjanik Katrin Pauts. Saadet juhib Merilin Pärli.

Saade on eetris neljapäeval kell 22 kanalil ETV2.