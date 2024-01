"Kultuuristuudio. Arutelu" vaatleb võimalusi tõsta kultuuritöötajate palka

Kuigi viimase aja põletavaim mure on olnud õpetajate palgad, pole asjad sugugi hästi ka riigipalgalistel kultuuritöötajatel. Kuidas saada näitlejate, aga ka teiste Eesti kultuuris väga oluliste töötajate palk vähemalt võrdseks Eesti keskmisega, arutletakse uues "Kultuuristuudio. Arutelu" saates.

Kuigi kultuuriministeeriumi visioonidokumendi aruteludes on võetud seisukoht, et Eesti kultuuritöötajate miinimumpalk peaks olema võrdne riigi keskmisega, siis millal see teoks saab, pole veel sugugi näha.

Kuidas Eesti kultuuri püsimajäämise nimel töötavaid inimesi ka rahaliselt paremini väärtustada ning kas ja millal see võimalik võiks olla, arutlevad neljapäevases "Kultuuristuudio. Arutelu" saates kultuuriministeeriumi kantsler, endine Vanemuise ja Ugala teatri juht Kristiina Alliksaar ja Eesti teatriliidu juht, näitleja Gert Raudsep. Vestlust suunab saatejuht Merilin Pärli.

Saade on eetris ETV2 kanalil neljapäeval kell 22.