Genka: võta paber ja pliiats, mitte ära kakle ja vihasta

Kultuurisaates "Kultuuristuudio. Arutelu" ütles räppar Genka ehk Henry Kõrvits, et emotsionaalselt raskes seisus on isegi sahtlisse loomine teraapiline abivahend. Stuudios oli külaliseks ka luuletaja Fs ehk Indrek Mesikepp ning arutelu juhtis Kaupo Meiel.

Genka sõnul on depressiivse või muudmoodi raskema mõjuga loomingu taga loovinimese vajadus need ideed endast välja saada. "On hetki, kus sul on lihtsalt mingid ideed peas, mis ei ole tingimata pahatahtlikud, aga võib-olla natukene sadistlikud või ebameeldivad. Mul on endal on selliseid hetki palju olnud. Tean, et kui teised inimesed neid kuuleks, siis nad ei ütleks, et kui ilus ja armas. Need peab kuidagi endast välja saama," selgitas Genka.

"Loojal ei ole ka üksi nende ideedega lihtne olla. See on loomise juures üks raskemaid asju, et need ideed tuleb kirja panna ja teistega jagada. Looja isegi ei muretse sellepärast, mida temast pärast arvatakse. Ta tegeleb endaga," ütles Genka.

Fs leiab, et samastumisvõimalus ausate emotsioonidega võib ka vastuvõtjale positiivselt mõjuda. "Inimlike tunnete ja seisundite lõpuni lahti rääkimine läbi kunsti võib anda väga hea tulemuse. Kes meist ikka on ideaalne? Kellel ei ole kunagi masendust või süngemaid perioode?" ütles Fs.

"Võtame näiteks Joy Divisioni "Unknown Pleasures". Sel albumil kuuleb täiesti lohutut seisundit ja tunnet. Aga sa samastud sellega. Tunned, et sa ei ole selles üksi ja võib-olla seda võibki katarsiseks nimetada," lisas Fs.

Just muusika aitas Genkal elada üle teismeea südamevalu. "Keskkoolis, kui pruut mu maha jättis, siis kuulasin The Cure'i "Disintegrationit". See on üks kurvemaid plaate minu kogus, aga see aitas mind. Lasin koos Robert Smithiga pisara. Mul oli turvaline olla selle muusika saatel," meenutas Genka.

Popkultuuri loojate destruktiivsuse negatiivne mõju kuulajale oleneb Fsi sõnul loomingu intelligentsusest. "Nirvana ei ole kindlasti rumal bänd. Kurt Cobaini destruktiivsusele vaatamata on ta sealjuures ikkagi intelligentne. Ja intelligentsed inimesed ei võta asju ilma kriitikata. Nad analüüsivad seda, võtavad välja tahke, mis panevad mõtlema."

"Kui mingisugune väga loll looming, mis on suunatud rumalatele inimestele, annaks sõnumi, et näe, mina nüüd tapsin ennast ära, siis võib-olla need inimesed läheksid sellega ka kaasa. Aga kui loomingus endas on erinevaid kihte, siis see kõnetab ka teistmoodi ja ei suuna nii üheselt," arvas Fs.

Tumedamad mõtted ja tunded võib kirja panna ka selle avaldamise pärast muretsemata. "Käin aeg-ajalt noortele räpisõnade kirjutamisest rääkimas ja rõhutan alati seda, et kui sul on emotsionaalselt raske olla, siis selle asemel, et minna lõhkuma, kaklema või vihastada, võta pliiats ja paber ja pane oma mõtted kirja," arvas Genka.

"Sul on tõesti hea tunne. Pane sahtlisse ära ja vaata mingi aja pärast üle. Võib-olla sellest tulebki mingi luuletus või laul, aga see polegi tähtis. See on teraapiline," lisas Genka.

Noorte vaimse tervise kohta käivale statistikale vaatamata leiavad Genka ja Fs, et meie ajastul on ka väga positiivne külg. "Tänu internetile ei ole nii palju kui aastal 2023 ühelgi noorel inimesel olnud võimalusi oma mure jagamiseks ja abi saamiseks," ütles Genka.

Fs nõustub, et tema elu ajal on hakatud nendel teemadel rohkem rääkima. "Kui mina olin teismeline oli psühholoogi kättesaadavus tunduvalt raskem. Psühhiaatri juurde pöördudes oli kohe häbimärk küljes. Mul on hea meel, et noored inimesed räägivad sellest ja ei häbimärgista üksteist," ütles Fs.

Õige ameti valik aitab luuletaja sõnul leida oma inimesi, kellega murede jagamine aitab hoida tervet mõistust. "Olen oma tütardele öelnud, et lisaks teistele põhjustele, on õige elukutse valimine ka sellepärast hea, et sa puutud suurema tõenäosusega kokku inimestega, kellel on sinuga sarnasemad huvid ja see on hästi oluline," sõnas Fs.

Vaimse tervise tooteks muutumine on saatekülaliste arvates popkultuuri puhul paratamatu. "Iga nähtus, mille puhul rahahimur loovisik näeb, et seda saab ära kasutada, siis ta kasutab seda ära," tõdes Fs. "See on popkultuuri olemus liikuda teema juurde, mis on noorte seas populaarne ja sellest osa võtta ning rahaks teha," lisas Genka.