Mart Juure raamatusoovitused: Kivirähk, Pirogov, Pancol jt

Andrus Kivirähk "Eesti rahva uued jutud" (EKSA)

"Juba pealkirjast mõistate, et Andrus on oma lugude alguspunktiks või peegliks valinud Kreutzwaldi klassikalise "Eesti rahva ennemuistsete juttude" kogumiku, aga nagu Kivirähk juba kord on: ta pole mitte lihtsalt lugude rääkija, vaid ta on selgenägija või nägija, kes vaatab asjade peale, sisse, taha ja alla," ütles Juur.

Tema sõnul need, kes ootavad teoses huumorit, seda ka saavad, aga lisaks sellele on Kivirähki omapära ka rääkimine, jutustamine ja inimeste lugude kirja panemine. "Need lood on osalt tänapäevased, osalt ajaloolised, aga need on äratuntavalt Eesti lood."

Nikolai Pirogov "Elu küsimusi. Vana arsti päevaraamat" (Loomingu Raamatukogu)

Vene keelest tõlkinud Ilona Martson

"Kui räägime Kreutzwaldist, siis meenub kohe, et ta oli ametilt ja hariduselt arst, aga sellel ajal, kui tema õppis Tartus, tallas samal ajal Tartu tänavaid ka kuulus vene meedik Nikolai Pirogov," selgitas ta ja mainis, et Loomingu Raamatukogu on nüüd avaldanud tema päevaraamatu.

Juure arvates on see äärmiselt huvitav sissevaade sellesse, kuidas 19. sajandil õpetati meditsiini ja kuidas töötasid arstid. "Aga mitte ainult, vaid ka seda, kuidas elati Peterburis ja Moskvas, aga meid huvitab eriti see, kuidas elati Tartus."

Kogumik "Sa peaksid rohkem lugema" (Värske Rõhk)

"Noorte kirjandusajakiri Värske Rõhk tähistas 20. sünnipäeva ja sel puhul ilmus kogumik "Sa peaksid rohkem lugema", kus on lood paljudelt eri autoritelt, see on üks minu Värske Rõhu lemmikrubriikidest, kus avaldatakse ühe inimese päevik," selgitas kirjandusminister.

Lehte Hainsalu "Õpetaja 12. Uluotsa maja"

"Aastal 1963. raputas Tartut korralik skandaal. Ajalehes Edasi ilmus Vello Lattiku romaan "Suudlus lumme". Selles järjejutuna ilmunud romaanis oli episood, kus kujutati naispeategelast kaevu juures oma ülakeha pesemas. Lugejaid šokeeris esiteks see, et teoses kujutatud naisterahva ülakeha oli paljas. Ja teiseks see, et Lattik naisterahva ülakeha põhjalikult kirjeldas."

Õpetajaproua Mutt, Mihkel Muti ema sai väga pahaseks ja esitas ajalehele kaebuse küsimusega, miks sellist asja ajalehes avaldatakse ning mis saab siis kui 10-aastane Mihkel seda lugema satub.

"Vot säärane lugu on kirjas Hainsalu raamatus, mille pealkiri viitab nõukogudeaegsele Tartu kirjanike kodule. Lehte Hainsalu oli Tartu kirjanike organisatsiooni perenaine ja eestseisja. Nüüd on ta kirja pannud suurepärase mälestustekogumikuga," selgitas Juur ning lisas, et lugeja kohtub ka Ain Kaalepi, Juhan Peegli jpt.

Katherine Pancol "Krokodillide kollased silmad"

Prantsuse keelest tõlkinud Sirje Keevallik.

"Krokodillide raamat on väga pull. See on põhimõtteliselt suhtekomöödia ühest naisest, kelle juurest mees läheb ära, et minna Keeniasse "krokodillifarmi pidama" ühe teise naisega. Selleks, et ellu jääda, peab kahe lapsega naine leidma omale töö. Tema õde leiab talle lõpuks salapärase tegevuse, mis viib välja tohutu skandaalini," rääkis Juur.

"Oma loomult meenutab ta kunagisi prantsuse komöödiaid ja komöödiafilme, kus keegi astub valel hetkel tuppa, näeb pealt midagi, mida ta näha ei tohiks ja nähtust räägib ta kõigile, kes sellest midagi teada ei tohiks ning need omakorda räägivad seda kõike edasi. Jube lõbus ja mis hästi oluline – raamat on väga ilusa ja inimliku lõpuga."