Rahvusringhääling tähistab raamatuaasta algust

Raamatuaasta juhatavad sel nädalal sisse ETV ja ETV2 kultuurisaated. Aasta esimeses "Plekktrummis" arutles sel esmaspäeval raamatute mõjust enda kujunemisele president Toomas Hendrik Ilves.

ETV2 teisipäevane "Kultuuristuudio. Arutelu" võttis koos keeleteadlase Tiit Hennoste ja TTÜ raamatukogu direktori Tõnis Liibekiga vaatluse alla raamatukogud ja küsis Maarja Vaino juhtimisel, kas raamatukogud on ennekõike laenutuskeskkonnad ja infopangad või kultuurilise identiteedi kandjad.

Lugemise lainel jätkab ETV sel kolmapäeval, kui kell 22.05 jõuab ekraanile esimene saade sarjast "Kirjandusministri juures. Presidendi raamatuklubi". Kirjandusminister Mart Juur võõrustab kord kuus president Alar Karist, kes on ühtlasi ka eesti raamatu aasta patroon. Igaks kohtumiseks on riigipea valinud välja ühe teose, mida soovib vaatajatega jagada. Avakohtumise keskne teos on Friedrich Reinhold Kreutzwaldi aegumatu "Eesti rahva ennemuistsed jutud".

ETV kultuurisaade "OP" alustab neljapäeval uue rubriigiga "Lugemise lugu", kus tuntud eestlased räägivad raamatutest, mis on neid olulisel eluetapil mõjutanud. Rahvusringhäälingu kultuuriportaalis käivitub omakorda rubriik "Minu elu muutnud raamat" teostest, mis ühe või teise lugemishuvilise elu on muutnud.

Eesti raamatu aasta avatakse pidulikult neljapäeval, 30. jaanuaril. Nii avatseremooniat kui ka sellele järgnevat konverentsi saab jälgida otsepildis ERR-i portaalis algusega kell 11.30.

Raamatuaasta avapäevalt teeb kaks otseülekannet ka Klassikaraadio. Kell 13 on eetris Utoopia saatkonna vaade tulevikku – avalikud sõnavõtud heidavad pilgu raamatutele, lugejatele ja kirjakultuurile 500 aasta pärast ehk aastasse 2525, mil tähistatakse eesti raamatu esimese milleeniumi täitumist.

Kell 19 vahendab Klassikaraadio raamatuaasta pidulikku kontserti koos Vabariigi Presidendi kõnega. Dirigent Tõnu Kaljuste ja lavastaja Anu Lamp on raamatuaasta alguse puhul kokku pannud kontserdikava, kus eesti muusika põimub eesti kirjandusega. Näitlejad Mirtel Pohla, Richard Ester, Indrek Sammul ja Veiko Tubin ning Eesti Filharmoonia Kammerkoor esitavad kauneid laule ja väärikaid tekste meie kirjanduse ja heliloomingu kokkulainetustest.

Raamatuaasta tähistamine jätkub ERR-i kanalites läbi aasta. Tulekul on lugusid raamatukogudest ja raamatutest, vahetuid lugemiselamusi ja -soovitusi. Vabariigi aastapäeval toob ETV televaatajateni A. H. Tammsaare romaanil põhineva mängufilmi "Elu ja armastus".