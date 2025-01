Alar Karis: ma ei mäleta Eesti muinasjuttudest lolli tegelast

President Alar Karis ütles uues saatesarjas "Presidendi raamatuklubi", et kui Kreutzwaldi lugusid lugeda, siis ahnus ja ihnus on läbiv meie muinasjuttudes, tarkus käib samuti läbi, aga lolli tegelast sealt ei leia.

Alar Karis sõnas, et raamatu-aasta patroonina üritab ta ise rohkem lugeda. "See ei tähenda, et ma muidu ei loeks, aga ma loen valesid raamatuid, ma loen aimekirjandus ja geopoliitilist kirjandust päris palju, aga ilukirjanduse jaoks jääb aega väheks," mainis ta ja lisas, et patrooniks olemine aitab teda ennast selle künka tagant välja. "Ma loodan, et toob paljusid inimesi ka raamatute juurde rohkem ja mõned inimesed ka raamatute juurde tagasi."

Esimene presidendi raamatuklubi teos on Friedrich Reinhold Kreutzwaldi "Eesti rahva ennemuistsed jutud". "Ikka tahad lapsepõlve tagasi minna ja valisin ühe esimese raamatu, mis mulle lapsepõlves muljet avaldas, neid oli ka teisi, aga see raamat just seetõttu, et selles 1951. aastal välja antud kalingur-köites, mis meie kodus oli, seal olid väga ilusad ja hirmutavad pildid," mainis ta ja lisas, et kui ta tagasi mõtleb, siis ta isegi ei tea, kas eriti tugevalt mõjusid talle lood ise või hoopis pildid.

Karis tõstis teosest välja nii "Põhja konna" kui ka "Puulase ja tohtlase" lood. "Aga seal raamatus on veel üks huvitav asi, mida ma nüüd vaatasin, lapsepõlves ma ees- või järelsõnasid ei lugenud, aga nüüd ma võtsin lahti ja vaatasin, mis oli 1951. aasta järelsõna, see oli üks paras muinasjutt seal tsiteeriti Marxi ja Engelsit, kes olid samuti suured muinasjutusõbrad, Gorki oli seal mängus, seega palju huvitavaid muinasjututegelasi," selgitas ta ja mainis, et seal rõhutati ka seda, et Kreutzwald oli kiriku vastu. "See on omaette peatükk, see tasuks lahti teha nüüd, eriti meie põlvkonnal, kes saavad aru, mis see kõik tähendas."

"Kirjandusministri juures. Presidendi raamatuklubi" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Ma olen selle poliitika austaja, et inimesi tuleb harida, mitte midagi välja lõigata ja ära kustutada, see on minu arust tunduvalt tähtsam ja olulisem, seega saabki järelsõnasse panna ajastu märke juurde," mainis president ja tõi välja, et samamoodi on küsitud, et "Kevade" on väga vägivaldne, sealt peaks ka midagi välja võtma. "Aga mis siis järgi jääb?"

"Kui Kreutzwaldi lugusid lugeda, siis ahnus ja ihnus on läbiv meie muinasjuttudest, tarkus tuleb samuti läbi, aga meie naaberriigil on muinasjutt, kus üks tegelane on alati loll, meie muinasjuttudes lolli ei ole, on küll ahnet, aga lausa lolli ma meie muinasjuttudest ei mäleta," tõdes Karis.