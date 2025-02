"Kultuuristuudio. Arutelu" räägib Eesti filmide käekäigust kinode monopoliseerumisel

Eesti kinomaastik on viimaste aastatega sisuliselt monopoliseerunud, mis on vaesestanud publikuni jõudvat filmivalikut. Kuidas on see mõjutanud siinse publikuni jõudvat rahvusvahelist filmivalikut, ja, mis peamine, Eesti filmide võimalusi suurele ekraanile jõuda?

Stuudios on filmiprodutsent Katrin Kissa ning ettevõtja ja kinojuht Indrek Kasela. Saatejuht on Merilin Pärli.

"Kultuuristuudio. Arutelu" on ETV2 eetris teisipäeval, 4. veebruaril kell 22.00.