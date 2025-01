"Kultuuristuudio. Arutelu" hooaja avasaade on pühendatud raamatukogudele

Kohe kuulutame välja Eesti Raamatu Aasta, ent Rahvusraamatukogu on suletud ning käimasolev raamatukogureform toob kaasa terve hulga väikeraamatukogude sulgemise. Kui kättesaadavad on meile olulised raamatud? Kas raamatukogud on ennekõike laenutuskeskkonnad ja infopangad või kultuurilise identiteedi kandjad?

Saates on külas keeleteadlase Tiit Hennoste ja TTÜ raamatukogu direktori Tõnis Liibekiga. Saatejuht on Maarja Vaino.

"Kultuuristuudio. Arutelu" on ETV2 eetris teisipäeval, 28. jaanuaril kell 22.00..