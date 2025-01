Lugemise lugu | Peeter Volkonski ja "Arbujad"

"Mina valisin oma raamaturiiulist välja 1938. aastal ilmunud "Arbujad", kus on tolleaegne n-ö Noor-Eesti luule, mille on kokku pannud Ants Oras. Selle raamatu kinkis mulle omal ajal Eesti üks tuntumaid rõivaste ja raamatute kinkijaid Riho Sibul," rääkis Volkonski.

"Ma valisin selle sellepärast, et need luuletajad, kes siin on – Betti Alver, Heiti Talvik, Kersti Merilaas, August Sang, Mart Raud, Paul Viiding, Uku Masing, Bernard Kangro – oleksid võinud kõik kaks aastat pärast selle raamatu ilmumist surma saada. Heiti Talvik saigi," selgitas ta.

"Lugemise juures on tähtis see, et saaks naljast aru. Kui sa alustad lauset: "Kui Arno isaga koolimajja jõudis..." ja lõpetad, "olid tunnid juba läbi," siis need, kes pole "Kevadet" lugenud, need sellest naljast aru ei saa," muigas Volkonski.

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris neljapäeviti kell 20.