Lugemise lugu | Silvia Lotman ja "Pomm Eesti peaministrile"

Enn Vetemaa uudisjutt "Pomm Eesti peaministrile" ilmus 1992. aastal. Ajal, mil Eesti oli just taasiseseivunud ning vaba Eesti ühiskond harjus uue eluga.

"Mina olin siis teismeline, mul oli oma isiklik murdeiga käimas. Nagu ikka murdeealiselt lastel, oli mul väga suur segadus hinges. Tundub, et kogu minu põlvkond on selline, et meie murdeiga langes samale ajale kui ühiskonnal oli ka murdeiga, ei olnud meil kellelegi tugineda, sest meie ümber olevad täiskasvanud inimesed olid väga segaduses," meenutas Silvia Lotman.

Lotman rääkis, et Vetemaa uudisjuttu luges terve tema pere. Vetemaa huumor aitas perel keerulistel aegadel kokku hoida ja ühise asja üle naerda. "See oli väga lihtne raamatuke, poliitiline satiir, aga see, et me kõik seda lugesime, kõik naersime ja kõigil olid tsitaadid peas, see oli rasketel aegadel kindlasti ühendav asi."

Ta usub, et huumor aitab ka praegusel ajal inimesi ühendada. "Aga tuleb selle peale mõelda, et huumor on ikkagi hästi isiklik asi. Kindlasti ka see Enn Vetemaa raamat ei meeldinud tol ajal kõikidele eestlastele, vaid see oli meie pere jaoks selline asi, mis meid ühendas," lausus ta.

