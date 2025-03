Lugemise lugu | Paula Norma ja Peeter Volkonski "Onu Volgi värsiaabits"

Eesti raamatu aastal räägivad kultuurisaates "OP" eestlased raamatutest, mis on neile eriliselt hinge on pugenud. Väike lugeja Paula Norma valis näitamiseks ja ettelugemiseks Peeter Volkonski 2004. aastal ilmunud raamatu "Onu Volgi värsiaabits".

"Onu Volgi värsiaabits" on Paula sõnul väga tore raamat, mida saab ise lugeda. "Kui ma ise loen, siis see on teistmoodi, kui keegi teine loeb, sest siis ma saan sellest ise rohkem aru ja ma saan seda mitu korda lugeda," märkis ta.

Raamatus on iga tähe juures üks luuletus, mida ilmestavad naljakad tegelased, rääkis Paula. "Nad on natukene naljakalt joonistatud ja näevad natukene naljakad välja," tutvustas ta oma lemmikraamatut, mille on illustreerinud Piret Raud.

"Onu Volgi värsiaabits" õpetas Paulale selgeks ka uue sõna sestap. "Ma arvan, et selle raamatuga saab kõik eesti tähed teada," on ta kindel.

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris neljapäeviti kell 20.