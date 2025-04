Lugemise lugu | Tiit Maran ja "Mister Fred"

Eesti raamatu aastal räägivad kultuurisaates "OP" eestlased raamatutest, mis on neile eriliselt hinge on pugenud. Zooloog ja riigikogu liige valis näitamiseks ja ettelugemiseks Urmas Oti viimaseks tööks jäänud raamatu "Mister Fred", mis sisaldab eluloointervjuud Fred Jüssiga ning valikut tema esseedest, artiklitest, märkmetest ja fotodest.

Maran rääkis, et teda on alati kõnetanud autorid ja raamatud, mis räägivad inimese suhtest keskkonnaga ja inimeseks olemise mõttest.

"Mul oli kindel plaan tutvustada Nikolai Baturinit ja tema raamatuid "Kuningaonni kuningas" ja "Karu süda", sest ta on mees, kes on 15 aastat elanud Siberis ja toonud meie kultuuri teadmise, mida tähendab keskkond, mida tähendab inimeseks olemine, mida tähendab endale tähenduse leidmine ja mida tähendavad need inimesed, kes on põliskultuuridena alati koos keskkonnaga elanud. Paraku on need lõigud liiga pikad, et siin ette lugeda," sõnas ta.

Nikolai Baturini kõrval seisab aga Marani jaoks ka teinegi mees: Fred Jüssi. "Nad on kaks autorit, kes on meie kultuuriruumi kõige paremini toonud sisse arusaama, mida kujutab kõik see, mis meie tehiskeskkonnast kaugemale jääb ning milline on selle tähendus, ja väga sageli ka seda, kuidas enda seest iseennast üles leida," lausus ta.

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris neljapäeviti kell 20.