Lugemise lugu | Jaan Tätte juunior ja "Kuhu need värvid jäävad"

Eesti raamatu aastal räägivad kultuurisaates "OP" eestlased raamatutest, mis on neile eriliselt hinge on pugenud. Jaan Tätte juunior valis välja Jaan Kaplinski ja Tiia Toometi 1975. aastal ilmunud luulekogu "Kuhu need värvid jäävad".

"Alguses oli kiusatus valida midagi tarka ja siis vaatasin, mis igast huvitavaid raamatuid ma olen lugenud, aga sain aru, et kui ma pean valima mingi raamatu, mis mulle kõige rohkem mõju on avaldanud, siis peab olema midagi erilist," märkis Tätte juunior.

Jaan Kaplinski ja Tiia Toometi luulekoguga "Kuhu need värvid jäävad" on Tätte juunior kokku puutunud kahel eluperioodil. Esimest korda tutvus ta sellega lapsepõlves.

"Meil oli see raamat ja siis ma aeg-ajalt ikka võtsin ta uuesti lahti ja vaatasin pilte ja lugesin natuke, mis siin on. Ma mäletan neid emotsioone, mis see tekitas. Ma mäletan, et mõni pilt ja mõni sõna oli natuke hirmus ja mõni tekitas kaastunnet," meenutas ta.

Tuttavamaks sai ta raamatuga siis, kui ta ise lapsed sai. "See oli meil mitu aastat üks lemmikuid. Ma olen selle liialdamata sada korda otsast lõpuni lastele läbi lugenud," rääkis ta.

"Lastele toodetakse igasugust kraami ja mõned nendest lastele toodetavatest asjades on üsna suvalised, aga sellest raamatust on tunda, et inimesed on ennast kokku võtnud ja andnud endast parima ning selle siia raamatusse pannud," kiitis Tätte juunior.