Lugemise Lugu | Rainer Saks ja Henriku Liivimaa kroonika

Rainer Saks peab Henriku Liivimaa kroonikat oma elu üheks olulisemaks teoseks, mis on teda saatnud juba kooliajast alates. Ta loeb seda aeg-ajalt siiani. "See on üks väga väärt lugemine kasvõi selleks, et saada oma tänapäevasest keskkonnast välja tagasi sellesse aega, kui meie esivanemad võitlesid oma vabaduse ja sõltumatuse eest."

Tema sõnul on teose unikaalsus eeskätt selle kakskeelsuses: kroonika on avaldatud paralleelselt ladina ja eesti keeles.

"Ma ei usu, et Eestis on palju raamatuid, mis on tõlgitud otse ladina keelest eesti keelde. Selles mõttes on see väga unikaalne väljaanne. Ülikoolis rõhutasid ka minu õppejõud, et selle raamatu keel on üllatavalt hästi ajaproovile vastu pidanud – see on ka tänapäeva inimesele täiesti loetav. Selles mõttes ei tasu seda raamatut karta, tasub kätte võtta ja lugeda – see on täiesti mõistetav ja arusaadav," sõnas ta.

Kroonikas põimuvad tema hinnangul erinevad kihistused.

"Kui seda loeb inimene, kes peab seda katoliku usu propagandaks ja hindab seda vaid selle kaudu, siis see tundub selline legend. Siin on väga palju fakte, mida on võimalik kontrollida. Autor oli nende sündmuste juures kohal, nägi neid pealt, oli tunnistajaks. Selle tõttu saavad ajaloolased, kui nad loevad kriitilise pilguga ja ratsionaalselt mõeldes, teada palju ka selliseid fakte eestlaste ja meie teiste esivanemate kohta, mida muidu oleks praktiliselt võimatu leida. See aitab asetada konteksti teised infoallikad, mis meil tolle aja kohta on," märkis Saks.

*

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris neljapäeviti kell 20.