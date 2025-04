Lugemise lugu | Marie Kaldvee ja Kristi Saare "Kuidas alustada investeerimisega"

"Ma valisin selle raamatu, sest ma arvan, et see raamat viis mind paar aastat tagasi just finantsilises valdkonnas väga palju edasi ja aitas mind väga palju, et ma saaksin aru, kuidas raha investeerida ja kuidas olla targem," rääkis Kaldvee.

Kurlingumängija tõi välja, et eriti huvitav on see, kuidas Saare on rahast ja suhetest kirjutanud. "Raamatus on mitu fakti selle kohta, kuidas Eesti inimesed ei julge väga rahast rääkida, kuid tegelikult on see väga oluline, et me kõik saaksime sellest targemaks ja oleksime palju edukamad. Lisaks sellele olen julgenud perega palju rohkemrahast rääkida," märkis ta. "Ka kolleegidega ja isegi tööl palga juurde küsimises on see raamat kindlasti väga suureks abiks olnud ja olen olnud ka väga palju julgem, et rakendada kõiki neid õpitud nippe ja vihjeid, mis Kristi Saare on raamatusse kokku pannud."

Kaldvee rääkis, et sportlastel on hea raamatuid reisides lugeda. "Lennukis või autoga sõites pole midagi muud sel ajal nagunii teha. Aga ma üldiselt arvan, et sportlased peaks lugema raamatuid, et arendada oma ajutööd ja ka leida uusi asju, millega tegeleda."

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris neljapäeviti kell 20.