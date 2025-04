Lugemise lugu | Johan Elm ja Viivi Luige "Pildi sisse minek"

Eesti raamatu aastal räägivad kultuurisaates "OP" eestlased raamatutest, mis on neile eriliselt hinge on pugenud. Lavastaja Johan Elm valis välja Viivi Luige 1973. aastal ilmunud luulekogu "Pildi sisse minek".

Johan Elm ütles, et viimase kümne aasta jooksul on ta Luige luulekogu üsna kapsaks lugenud. "Mul on siin kõik märkmed sees," märkis ta ja tõi välja, et kogus on ridu, mis on Viivi Luige jaoks isiklikud ja intiimsed. "Need samad read on ka minu mälupiltide kirjeldused. Ma tunnen ennast Viivi Luige luules ära."

"Ma olen kogu aeg üritanud Viivi Luige loomingut ka oma loomingus ära kasutada, lavakunstikoolis lavakõne tunnis ja raaditöö tunnis, aga mõlemal korral otsustas õppejõud teisiti," nentis ta ja lisas, et alates sellest hetkest on tal olnud tunne, et Viivi Luige luuletused on saladused. "Ta suudab luua tohutult erksaid kujutluspilte, ta otsib mu hingesopist üles asjad, mis vajavad tähelepanu."

Iga kord, kui Elm Luige luuletusi loeb, leiab ta nii nendest tekstidest kui ka iseendast üles midagi uut. "Lisaks teatritööle tegelen ma ka maalimisega ning kui mul on tunne, et ma tahan maalida, aga mul ei ole mõtet, mida maalida, siis ma pöördun Viivi Luige poole."

"Luule lugemine on jube tähtis, sest see sunnib sind mõtlema. Igas luuletuses on piisavalt palju lünkasid sees, mille sa pead oma kujutlusvõimega ära täitma," nentis ta ja lisas, et luule sunnib lugejat otsima. "Ta sunnib sind ürgset intelligentsi enda sees kasutama."

