Vanemuises jõuab lavale Martin Crimpi võimumäng "Magavad mehed"

Ka selles loos tuleb õhtuhämaruses keskealisele abielupaarile külla noorem ja idealistlikum paar. Öötundide jooksul arenev armutu võimumäng paljastab praod mõlema kaunites fassaadides.

Martin Crimpi on nimetatud üheks põnevamaks autoriks nüüdisaegses teatris. Lavastaja Johan Elmi sõnul paelus näidendi tekst teda oma tiheduse ja alltekstidega.

"Alltekstist tulenev võimumäng inimeste vahel oli see, mis mind väga põletas psühholoogiliselt, kuidas seda üles ehitada ja miks praegu. Meie prooviprotsessi ajal on toimunud palju imelikke poliitilisi vestlusi, kus lihtsalt egod sõidavad teineteisest üle ja siin on samamoodi, siin on pilt ühiskonnast, kus koos ei tehta midagi,ei saada päriselt kokku, igaüks hoolitseb ainult omaenda ego eest," ütles lavastaja Johan Elm.

Vanemat abielupaari kehastavad Piret Laurimaa ja Andres Mähar, nooremat Liisbeth Kala ja Ken Rüütel, näidendi tõlkis Erkki Sivonen, lavastuse on kujundanud Eugen Tamberg, Karmen Tellisaar ja Kirill Havanski.