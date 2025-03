Lugemise lugu | Hanna Linda Korp ja Andrus Kasemaa "Ema tuba"

Korp rääkis, et Eestis on vähe kirjanikke, kes kirjutavad nendest 300 000 Eestimaal elavast inimesest, kes elavad suhtelises või absoluutses vaesuses.

"Aga üks kirjanik on. Tema on Andrus Kasemaa. Andrus Kasemaa kahes viimases romaanis, "Ema tuba" ja "Au kolhoosikorrale!", tuleb juttu justnimelt nendest nii-öelda lihtsatest eestlastest, kes muidugi ei ole sugugi nii lihtsad," tõi ta välja.

Romaan "Ema tuba" on tulekahjufantaasia. "Kui ta paneks ema maja põlema ja saaks kindlustuspettuse kaudu endale uue maja, tulekski justkui uus elu ja ema saaks vaesusest välja. Nii et ühelt poolt on see romaan täiesti homeeriliselt naljakas, aga teiselt poolt on see muidugi tõsine lugu."

Kasemaa raamatute puhul meeldib Korbile see, kui sürreaalselt inimlik ta on. "Ta kirjutab väikestest asjadest, alustades kanapoegadest ja lõpetades viltu vajunud lääpas põrandatega, aga see kõik tundub väga oma. Seetõttu on lugejal palju kergem sellega samastuda isegi siis, kui sa ei ole mingit laadi ebavõrdsust elus kogenud," märkis ta.

Samuti annab Kasemaa Korbi sõnul hästi edasi seda, kui silmakirjalik on Eesti sotsiaalpoliitika viimased 30 aastat olnud. "Eestis on nii palju inimesi, kes ei saa endale ootamatuid väljaminekuid või puhkusereise lubada. Minu jaoks on oluline, et kirjanduses nendest asjadest kirjutatakse," lausus Korp.

Just empaatiavõime kasvatamise võimalus ongi Korbi jaoks raamatute lugemise juures kõige olulisem asi. "Kui sa tuled iseenda kestast ja oma elust välja ja loed selle kohta, kuidas teised inimesed, liigid, olendid elavad, mida nad tunnevad ja läbi elavad, siis see aitab palju rohkem aru saada sellest, kui mitmekesine on meie kõigi elamise kogemus."

