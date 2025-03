Lugemise lugu | Jakob Rosin ja "Maailma otsas. Pildikesi heade inimeste elust"

Esimest korda jõudis Kivirähki 2013. aastal ilmunud romaan Rosinani eluperioodil, mil ta graafik oli kohustustest pungil ning hinge kriipis ärevus. "Ja siis sa võtad kätte raamatu, mille alapeakiri on "Pildikesi heade inimeste elust", hakkad seda lugema ja saad aru, et elu ei ole üldse nii keeruline, kui iga päev tööd tehes tundub," lausus ta.

Kuna Rosina töö on seotud tehnoloogiaga, puutub ta palju kokku infoga, mida internetist leidub.

"Elu, mis meile ekraanilt paistab, tundub aina hullem. Ehk kui vaatad sotsiaalmeediat, uudiseid ja muud sisu, mis internetis leidub, siis aina keerulisemaks see muutub ja tekib surve, et sa pead olema täpselt selline, nagu ühiskond nõuab," nentis ta. "Ja siis sa loed seda raamatut, kus iga inimene on selline, nagu ta on, iga inimene on üldiselt rahul sellega, nagu ta on või ei häbene seda varjata. See tekitab tohutult mõnusa hea sooja tunde."

Kuna Jakob Rosin on pime, loeb ta kas punktkirjas ilmunud raamatuid, kuulab audioraamatuid või kasutab ekraanilugejat, mis talle arvutist või telefonist teksti ette loeb. nimene jätab tegelikult asju erinevalt meelde vastavalt sellele, kas ta kuulab heliraamatut või loeb punktkirjas raamatut," märkis ta.

