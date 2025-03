Kirjanduspreemia nominent Kairi Look: mälestused annavad elus hoogu ja tuge

Kultuurkapitali kirjanduspreemiatel on lastekirjanduse kategoorias nomineeritud Kairi Look raamatuga "Natuke suur". Look tõdes, et mälestused on väga vajalikud, sest annavad eluteele vajalikku hoogu ja tuge ning siis pole tulevik enam nii ebakindel.

"Raamatul "Natuke suur" on kaks ristiema. Üks on kunstnik ja illustraator Anne Pikkov, kes tuli minu juurde ja palus teksti, mille ma talle suurima rõõmuga kirjutasin. Teine on üks minu väike sõber, kes on nüüd juba natuke suur ja kes tundis ennast ühel sünnipäevaõhtul õnnetuna, et ta nii kiiresti kasvab," meenutas kirjanik Kairi Look raamatu "Natuke suur" sünnilugu.

"See on minu esimene pildiraamat koostöös Annega, ja üldse, ja see raamat räägib ajast ja kasvamisest, lähedusest vanema ja lapse vahel ning põlvkondadevahelisest toetusest, ja see raamat räägib triipudest. Raamatus on tiigrid ja triibud on ka meie elus. Me võime mõelda triipudest kui aastatest, et me kogume kogu elu triipe, ja pagan, iga aasta on jälle üks juures. Aga sellest võib mõelda ka kui kogemustest, elamustest või lastest või ehitatud majadest. Võib-olla on kõige suurem oskus on enda triibud ära tunda," tõi Look välja.

Kirjaniku jaoks on oluline näha mõõtude ja numbrite taga päris inimest ja seda, mis on talle oluline ja südamelähedane.

Raamat on mõeldud nii väikestele kui ka suurtele inimestele. "Nii nagu triibud, on siin ka kihid. See on eelkõige lapsega koos lugemise raamat."

Look tõi välja, et mõnes mõttes on lühikest teksti raskem kirjutada kui pikka raamatut, kuigi tema usub nagunii, et vähem on rohkem. "Peab leidma hea illustraatori, kellega hakkab see tekst sädelema. Illustraator jutustab ju oma lugu ja kirjanik oma, ja et need mõlemad siis kenasti kokku klapiks."

"Mälestused on nagu omamoodi selle raamatu triibud. Sa pakid need seljakotti ja võtad selle seljakoti matkale kaasa mööda elu ja see annab sulle hoogu ja tuge. Siis polegi tulevik enam nii ebakindel," muheles Look.

"Kõige toredam on see, et see raamat meeldib nii lastele kui täiskasvanutele. Me oleme Annega mõlemad saanud palju südamlikke sõnu ka vanematelt ja vanavanematelt, lisaks lastele, kellele meeldib üks väike tiiger, kes muretseb liiga kiire kasvamise pärast. See on üks eatu ja põlvkondadeülene raamat, seda on tagasiside näidanud ja see on meid rõõmustanud," on Look tänulik.