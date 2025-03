Kirjanduspreemia nominent Tiina Tammer: lastekirjanikuks olemine on kõige raskem töö

Kultuurkapitali kirjanduspreemiatel on lastekirjanduse kategoorias nomineeritud ka Tiina Tammeri "Siin on kodu". Igapäevaselt kirjastaja töötav Tammer leiab, et lastekirjanikuks olemine on kõige raskem töö.

Tõuke raamatuks "Siin on kodu" sai Tammer kahe asja kokkulangemisel. "Meie kodukülla saabusid ärikad ja ütlesid, et siia tuleb tuumajaam, meie aia taha, Natura looduskaitseala juurde, sinna, kus me olime endale 30 aastat kodu loonud. Mõtlesin, et seda ei tohi kunagi sündida, mitte kunagi ei tohi keegi seal rikkuda seda loodust, aga kui see siiski peaks millalgi juhtuma või midagi halba juhtub, siis on vähemalt see raamat, mis mu neljale lapselapsele ja võib-olla ka kõigile teistele tuletab meelde, et selline ilus koht on olemas olnud ja selliseid ilusaid kohti tuleb hoida," rääkis ta.

Natuke varem oli talle mõtte enda raamatust pähe istutanud kunstnik Catherine Zaripi. "Kui need kaks mõtet kokku said, siis ma mõtlesin, et miks ka mitte, ma teen selle ära. Kuna mul on oma kirjastus, siis ma ei pea tundma piinlikkust, kui mulle mujal kirjastuses ära öeldakse. Ja kuna mul ka maailma parim raamatukunstnik olemas, siis me teeme selle ära. Nii see alguse saigi."

Tammerraamatu alt on oma loomingut välja andnud teiste seas lastekirjanikud Ilmar Tomusk, Leelo Tungal, Ilmar Trull, Kadri Hinrikus. "Ma ei julgenud neile öelda, et ma olen ka midagi teinud. Ma isegi julgenud neile seda raamatut anda, aga kuna nad said teada, et see on ilmunud, siis ma ikkagi andsin. See ei ole sellepärast kirjutatud, et neile näidata, et ma olen nende tasemel. See oli kirjutatud lihtsalt puhtast südamest, nagu mina tahaksin, et minu lapselapsed seda loeksid," tunnistas ta.

Tammer on öelnud, et lastekirjanikuks olemine on kõige raskem töö. "Lastele kirjutamine on kõige raskem sellepärast, et see peab olema kõige ausam, täpsem, naljakam, kurvem, huvitavam. Seda kõike panna lihtsatesse lastetekstidesse on raske. Kui see välja tuleb ja lastele meeldib, siis järelikult ka õige."

Lasteraamatutes on oluline roll illustratsioonidel, rõhutas Tammer. "Kui sul on pilt ja tekst kooskõlas ja tekst annab pildile juurde, mitte ei jutusta seda alati ainult ümber, vaid on eraldi huvitav ja laps leiab tekstile midagi juurde, see on tehtud professionaalselt ja esteetiliselt, siis on hea lasteraamat," leiab ta.