Piret Põldver: armumine ja armastamine on vastandid

Kultuurkapitali kirjanduspreemiatel teosega "Tõmme" luule kategoorias nomineeritud Piret Põldver leiab, et armumine ja armastamine on kaks vastandit: kui armumine on isekas, siis armastus on isetu.

Põldver rääkis, et nomineeritud luulekogu tekstid sündisid umbes aasta jooksul. "Ise tulid kas erinevatel puhkudel või erinevas olukorras," märkis ta. "Mingi hetk hakkas tunduma, et teksti on piisavalt palju ja piisavalt palju on ka ühesuguseid tekste, mis moodustavad raamatu."

Hariduselt kirjandusteadlane, tõdes Põldver, et tema akadeemiline taust on loomingulisust siiski takistanud. "Ma olen lihtsalt väga teadlik sellest, milliseid teoseid on üldse kirjutatud, ja samas ka sellest, kuidas kirjandusteadlased või kirjanduskriitika teostesse suhtub," selgitas ta. "Võib-olla luule osas mul nii ei ole, proosas oleks rohkem, et kui ma midagi kirjutan, siis ma juba umbes kujutan ette, kuidas seda saab tõlgendada, mis seal on, mis seal ei ole."

Samas leiab ta, et enesekriitika või eneseteadlikkus ei ole halb. "See annab mu tekstide kvaliteedile midagi juurde, kui ma olen teadlik sellest, mismoodi mingid kujundid töötavad, mida võib teksti sisse lugeda või kellega ma ennast üldse võrdlen."

Autori sõnul on "Tõmme" armumise tunnet kirjeldav teos. "Mulle tundub, et armastus ja armumine võiksid olla vastandid. Kui armumine on isekas ja enesekeskne tunne – mina tahan midagi –, siis armastus on isetu – heasoovlikkus kellegi suhtes," avas ta.

Armastusest ja armumisest kirjutades on aga oht klišeedesse kinni jääda, tunnistas Põldver. "Kui ma raamatu käsikirja valmis sain ja mõistsin, et ma kirjutasin luulekogu, mis räägib armastusest, siis tundus tõesti, et vormiliselt rohkem klišee ei saa olla," muigas ta.

Siiski loodab Põldver, et stampidesse ta siiski ei langenud. "Kui ma kirjutan, proovin võimalikult autentselt kirjeldada mingit tunnet või kujundit, mis minu seest tuleb. Minu kogemust ei ole võib-olla keegi varem kogenud. Kindlasti on sarnaseid, siin ei ole selles mõttes midagi unikaalset, aga need sõnad või kujundid, mille ma mingisugusele olukorrale peale panen, võivad kuidagi teisiti töötada. Lisaks teen üsna suurt tööd sellega, et kujundid ei oleks varem välja öeldud ja üritan leida mingeid kujundeid, võrdlusi, metafoore, mida ma pole kohanud," rääkis ta.