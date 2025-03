Juhani Püttsepp: tähtis on see, kuidas me keerulistest olukordadest välja tuleme

Kultuurkapitali kirjanduspreemiatel lastekirjanduse kategoorias raamatuga "Leierkastilugu" nomineeritud Juhani Püttsepp märkis, et elu viib meid paratamatult igasuguste sündmuste – tähtis on see, kuidas me nendest läbi tuleme.

Püttsepp rääkis, et "Leierkastiloo" algus ulatub tema lapsepõlve. "Mu vanaisa Johannes oli pasunamängija. Teinekord kuskilt pidumängult tulles mängis ta teelahkmel. See heli oli selline, et ma kohe pidin jooksma ja vaatama, kes seal nii toredaid hääli tekitab," meenutas kirjanik.

Püttsepa lugu hargneb lahti ühes linnas – võib-olla on see Pariis, aga võib-olla on see hoopis Haapsalu, märkis autor. "Leierkastimees tuleb mängult, veab oma leierkasti kodu poole ja juhtub liiklusõnnetus – üks auto kihutab linnas ja leierkastimees hukkub. Leierkast jääb aga terveks ja hakkab ise ilma leierkastimeheta mängima," tutvustas ta.

Autor nentis, et tegemist on mõnevõrra traagilise looga. "Elu viib meid paratamatult igasuguste sündmuste keskele ja need juhtuvad. Tähtis on see, kuidas me nendest asjadest läbi tuleme. Ja kui sul on isa kõrval, kellele saame käe pihku anda, siis sa lähed läbi tule ja vee," usub Püttsepp.