TEMUFI toob lavale Piret Jaaksi uue põneviku

Kirjanik Piret Jaaksi värske ja TEMUFI teatrile kirjutatud näidend "Tumeaine" viib publiku kaasa loosse, kus edukas advokaat Linda (Natali Väli) ja tema kaksikvend Rain (Silver Kaljula) avavad mineviku keerulisi saladusi. Lavastus käsitleb võimusuhteid ja moraalseid dilemmasid, mis loovad tumeda, ent kaasahaarava atmosfääri. Kas peale jääb õigus või õiglus ning kes on juhtunus süüdi?

Lavastaja Rauno Kaibiainen, kunstnik Inga Vares, helilooja Madis Kreevan ja valguskunstnik Sander Aleks Paavo. Laval Natali Väli ja Silver Kaljula.

"Tumeaine" on kirjanik Piret Jaaksi psühholoogiline põnevik. Autor peab teost mõtteliseks järjeks enda menukale näidendile "Öökuninganna", mida on korduvalt lavastatud nii Eestis kui ka Soomes. "Tumeainega" jätkab Jaaks enda jaoks oluliste teemade käsitlemist: luubi alla võetakse vägivald ja võimusuhted, mis on pununud võrgu üksildase inimhinge salasoppidesse.

"Tumeaine" esietendub 21. veebruaril TEMUFI teatrimajas Viljandis ja annab külalisetendusi kevadhooajal ka Tallinnas, Tartus, Paides ja Võrus.

Simon Stephensi "Vanja" esietendus 2023. aastal Londoni National Theatre'i laval, peaosas Andrew Scott ning sai koheselt suurt tähelepanu. Stephens on pälvinud hulganisti auhindu, sealhulgas Laurence Olivier'i preemia. Ühesainsas näitlejas saavad kokku kaheksa eripalgelist tegelast, keda kõiki kehastab Veikko Täär.

"Need on ühed värvikad tegelased, kellest igaühel on omad tunded ja soovid,

omad armuvalud, hingepiinad, vingumised ja ihalus parema homse järele," ütles lavastaja Lauri Kink. Näidendi tõlkis Peeter Volkonski, kunstnikudebüüdi teeb Heelia Sillamaa. "Vanja" esietendub 8. märtsil TEMUFI teatrimajas Viljandis