TEMUFI uus lavastus "Tumeaine" toob vaatajate ette lapsepõlvekodu varjud

Eduka noore advokaadi Linda hotellitoa ukse taha ilmub ootamatult kaksikvend Rain, keda ta pole näinud seitse aastat. Aknapesijast vend õde ei rõõmusta, vennal on kaasas tume saladus, mis on kaksikuid liitnud lapsest saati.

"Kui hästi lühidalt kokku võtta, siis ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks. Aga kui natuke laiemalt filosofeerida, siis võiks öelda, et see on inimhinge uurimine, seal sobramine," ütles lavastaja Rauno Kaibiainen.

Külma ja kaalutlevat advokaati kehastab Natali Väli, tema omakasupüüdlikku venda Silver Kaljula. Põhjused, miks õe ja venna suhted on viimse piirini pingestunud, on pärit nende lapsepõlvekodust, kus ei jätkunud armastust.

"Nad on kannatanud väga palju koduvägivalda, nii vaimset kui ka füüsilist, mis on ühtpidi neid just väga lähedaseks teinud," ütles Raini osatäitja Silver Kaljula.

"Kui me täna tegeleme igasuguste ühiskondlike probleemidega, siis need juured asuvadki just seal lapsepõlves. Kui me tegelikult suunaks igale lapsele piisavalt armastust ja tähelepanu, siis selliseid lugusid, ma ei tea kas ei oleks üldse, aga kindlasti kõvasti vähem." ütles Linda osatäitja Natali Väli.

"Tumeainet" mängitakse TEMUFI teatrimajas Viljandis, aga samuti Paides, Tallinnas ja Tartus.