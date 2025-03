TEMUFI-s esietendus Tšehhovi-aineline monolavastus "Vanja"

Lavastaja Lauri Kink ütles, et "Vanja" erineb Tšehhovi originaalist "Onu Vanja" peamiselt selle poolest, et teksti on lühendatud ja mõni tegelane välja jäetud. "Teda ei ole nii kaasajastatud, et keegi käiks siin mobiilide-asjadega ringi. Tegevus toimub Inglismaal küll, aga lugu on ikka oma suurelt olemuselt tegelikult täpselt sama," sõnas Kink.

Laval on kaheksa tegelast, nii mehi kui naisi, keda kõiki kehastab Veiko Täär. Ülikiiret dekoratsioonide vahetust või ümberrõivastumist publik ei näe, küll aga ümberkehastumise tulevärki. "Karakteriloome juures on üsna pisikesed asjad, mida ma kasutan näitlejana selleks, et seda muutust vaatajani tuua. Ma loodan, et see õnnestub," sõnas Täär.

Peaproovi käis vaatamas ka teatrivaatleja Riina Roht, kes on Veiko Tääriga lava jaganud suvelavastuses "Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest". "Minu jaoks kõige põnevam ongi see, et laval päriselt ongi kaheksa inimest. See on hästi põnev ja mitmekesine," sõnas ta.

"Vanjat" mängitakse TEMUFI teatrimajas Viljandis ja maikuus ka Tartu Uues Teatris.