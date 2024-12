TEMUFI tõi lavale sõnadeta lastelavastuse "Must ja valge koer"

Viljandi teatris TEMUFI esietendub sõnadeta lastelavastus "Must ja valge koer", mille tegelased on pärit samanimelisest Tšehhi animatsioonist.

Must ja Valge koer, keda kehastavad Silver Kaljula ja Rauno Kaibiainen ning Vares Natali Väli esituses suhtlevad lastega ainult läbi liikumise ja tantsu. See on ka näitlejaile paras katsumus.

"Prooviperiood võttis väga võhmale. Praegu on see juba lihtsalt üks väga mõnus trenn," ütles Musta koera osatäitja Silver Kaljula.

"Mulle tohutult meeldib ilma sõnadeta, ei pea teksti pähe õppima. Mulle jääb kusjuures kogu lavastusprotsess või üldse lavastus palju paremini niimoodi meelde, kui ma peaksin teksti õppima," ütles Valge koera osatäitja Rauno Kaibiainen.

Lavastust luues peeti silmas teleriekraanilt tuttavaid animatsioonitegelasi.

"Animatsioonis on ikkagi viie minutiga võimalik öelda sadades kordades rohkem," ütles Kaljula.

"Meie füüsiline keha ei ole kõigeks loodud, mida animatsioonis on võimalik näha. Me proovime omas mahlas seda pakkuda," lisas Kaibiainen.

Lavastaja ja dramaturg Tanel Ting ütles, et "Must ja valge koer" on ennekõike sõpruse ja sõbraks saamise lugu.

"Mind hakkas paeluma just see, et kui liivakastis mängivad erinevast kultuurist lapsed, siis nendel ühist sõnalist keelt ei ole, aga kuidas nad siis saaksid koos mängima hakata? Teisalt ka see, kuidas asjad ei ole nii olulised kui reaalsed inimesed. Et vahest on just oluline loobuda esemetest, mänguasjadest ja mängida koos teistega. Võta puuoks kätte ja sellest võib sündida terve maailm," ütles lavastaja-dramaturg Tanel Ting.

Lavastusele lõi originaalmuusika Martin Aulis.

"Must ja valge koer" on mõeldud väikesele vaatajale alates neljandast eluaastast.