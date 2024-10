TEMUFI teatris esietendus nostalgiline draama "Wikmani poisid"

Kaheksa aastat tegutsenud TEMUFI avalavastus oma uues teatrimajas Viljandis on Jaan Krossi samanimelisel romaanil põhinev nostalgiline draama "Wikmani poisid". Teleteatri lavastusena on see paljudele tuttav, teatrilaval mängitakse seda aga esimest korda.

Lavastuses aeg-ajalt jutustaja rollis esinev Wikmani gümnaasiumi kümnenda klassi õpilane Jaak Sirkel on saanud 70-aastaseks ja meenutab oma kooliaega. Sellest kumab suur austus koolidirektor Johan Wikmani vastu, aga ka rivaalitsemine klassivend Laasikuga neiu Virve pärast.

"Ma olen ta valanud sellisesse toredasse kolmekümnendate aastate kastmesse ja toredate selliste absurdsete nihestustega, et seda on siis põnev ja meeldiv ja naljakas vaadata," ütles lavastaja ja näitleja Peep Maasik.

Lavastuses on vihjeid 1995. aastal Teleteatris loodud "Wikmani poiste" sarjale. Sarnasusi võib näha Ott Kartau ja Marko Matvere kehastatud Penno ning Raivo E. Tamme ja Mikk Mikiveri koolidirektor Wikmani tegelaskujudes.

"See oli omal ajal väga populaarne telesari ja inimestel on see meeles ja klipid liiguvad Internetis siiamaani. Mõtlesin et olgu siis selline väike tore link sinna Mikk Mikiverile. Üritasin tema häält järgi teha," ütles Jaak Sirkeli ja Johan Wikmani osatäitja Raivo E. Tamm.

Kui esialgu sooviti "Wikmani poistega" tähistada Peeter Volkonski 70. sünnipäeva peaosalise Jaak Sirkeli rollis, siis tervislikel põhjustel rollist loobunud Volkonskit asendab Raivo E. Tamm, kel tuli oma rollidesse sisse elada kolme nädalaga.