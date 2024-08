Teater TEMUFI avab sügisel Viljandis oma teatrimaja

"Uue teatrimaja avamine on teater TEMUFI jaoks tõeline tähis ja sümbol uuest algusest. See maja ei ole lihtsalt hoone: see on koht, kus unistused ja ideed saavad tiivad, kus lavale jõuavad lood, mis puudutavad meie südameid ja avardavad meie maailmapilti. Meie uus kodu annab meile võimaluse luua julgemalt, katsetada rohkem ja tuua publiku ette veelgi mitmekesisemaid ja sügavamaid lavastusi," rääkis teatri loovjuht Peep Maasik.

TEMUFI sügishooaeg toob lavale kolm eripalgelist lavastust, mis kõik uurivad inimese sisemaailma keerukust ja elu erinevaid etappe. 5. oktoobril avab teatrimaja Jaan Krossi "Wikmani poisid", mis kajastab nooruse intensiivsust ja mälestuste püsivat mõju, pakkudes vaatajale sügavat mõtisklust aja ja mälu olemuse üle. See on rännak, mis toob esile küsimuse, kuidas suhtume oma minevikku ja kas suudame leida rahu oma valikutega. Lavastuse loomingulisse meeskonda kuuluvad teiste seas kõik TEMUFI pikaaegsed liikmed: Peep Maasik, Silver Kaljula, Martin Aulis ja Kaisa-Kadi Pilt.

70-aastase Jaak Sirkeli rollis on septembris samaväärset juubelit tähistav Peeter Volkonski.

1. novembril esietendub Eno Raua jutustusel põhinev "Tuli pimendatud linnas". Tegemist on noortele suunatud lavastusega, kus noorte sisemised konfliktid ja keerulised valikud kujundavad nende teekonda. See on lugu, mis kutsub mõtlema südametunnistuse ja väärtuste üle, jäädes truuks sellele, mis on õige, isegi kõige keerulisemates olukordades. Lavastaja Kati Kivitar ning laval Karl Robert Saaremäe, Kristjan Lüüs ja Maarja Tammemägi.

Alena Munková tuntud multifilmi ainetel põhinev Tanel Tingi sõnadeta lavastus "Must ja valge koer" esietendub 5. detsembril ja on mõeldud lastele alates 4. eluaastat. Sümpaatsed koerad ja krutskiline vares pakuvad soojendavat lugu sõprusest ja uute tutvuste võlust, näidates, kuidas ootamatud kohtumised võivad muuta meie igapäevaelu eriliseks. Lavastus tuletab meelde, et avatus ja vastastikune mõistmine võivad viia sügavate ja rikastavate sõprussuheteni.

Teater TEMUFI sügishooaeg kutsub kõiki kaasa elama nendele lugudele, mis peegeldavad meie elu erinevaid tahke ja pakuvad sügavat mõtlemisainet. Sügishooajal antakse etendusi peamiselt kodusaalis. Nendele lisanduvad üksikud väljasõidud suurematesse Eesti linnadesse.