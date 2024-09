Teatri Kodus jõuab lavale lastelavastus "Rohelise südamega linn"

Mänguasjamuuseumi Teatri Kodu lavale jõuab lugu linnast, kus kasvab palju puid. Rohelisusest tunnevad rõõmu kõik linnaelanikud, ainult linnapea nuputab, kuidas puudest lahti saada, et ehitistele ruumi teha. Linnapea rollile lisaks on mees aga ka isa, kelle tütred pole nõus puid majadele ohverdama.

"See lugu on tõesti hästi tänapäevaga seostuv, et kui linnad tahavad hirmsasti kasvada ja kõik linnavalitsused on hädas, et kuidas neid kasvatada, et need ei oleks ainult suured kõrged paneelmajad. Siin on võimalus panna lapsi mõtlema selle üle, et täiskasvanutel on ka omad soovid ja tahtmised ning need ei tule sellest, et nad jonnivad, vaid tegelikult neil ongi vajadus selle järgi, et see on nagu väikene inimeseks kasvamise koolitus ka," ütles lavastaja Urmas Lennuk.

"Etendus on lapsemeelne kui tõsiselt rääkida, täpselt sama lapsemeelne nagu on selle etenduse lavastaja Urmas Lennuk ja ma ise söandaksin väita, et ma olen ka lapsemeelne," ütles näitleja Hannes Kaljujärv.

Austria kirjanik Mira Lobe on Eestis tuntud ennekõike raamatu "Vanaema õunapuu otsas" autorina. Tema sulest on ilmunud rohkem kui sada lasteraamatut, millest eesti keelde on tõlgitud vähesed, viimasena just "Rohelise südamega linn".

"Rohelise südamega linn" esietendub Teatri Kodus 21. septembril.