Galerii: teater TEMUFI avas Viljandis oma teatrimaja

5. oktoobril avas teater TEMUFI oma uksed Tartu tänav 9 asuvas vastvalminud teatrimajas. Läbi kahe korruse kõrguv teatrimaja mahutab saali 150 inimest ning selle kontseptsioon on inspireeritud Inglismaa lounge-teatrite põhimõttest. "Kui inimene meie juurde tuleb, siis me ei taha tekitada temas lõpetatuse tunnet, kui etendus läbi saab. Me aitame publikul etendusega selleks paariks tunniks argipäevamured kõrvale jätta, aga see võiks kauem kesta – seal samas ruumis, samas emotsioonis, samas energias. Seda soovime juurutada ning selle jaoks oleme loonud ka hubase teatribaari, kuhu pärast etendust muljetama saab jääda," sõnas teatri loovjuht Peep Maasik.

Teatrimaja avalavastuseks oli Jaan Krossi nostalgiline draama "Wikmani poisid", mida pole varem teatrilavale toodud. Avalavastuse peaosalist, Jaak Sirkelit, mängis Raivo E. Tamm, kes pidi oma rolli sisse elama vaid kahe ja poole nädalaga. Algselt peaosalist mängima pidanud Peeter Volkonski loobus rollist tervislikel põhjustel.

"Nii lühikest ettevalmistusaega, kui sel korral, ei ole varem siiski olnud," rääkis Raivo E. Tamm, kellele ei ole n-n "päästerõnga" roll sugugi võõras, "seni olen saanud ikka üsna varakult jaole, ikka traditsioonilised kaks kuud ja vähemalt 40 proovi. Seekord oli natuke teistmoodi, läks kiirluubis," sõnas näitleja.

Pärast etendust avati teatrimaja meeleoluka avapeoga, kus tänati uue maja loomisega seotud inimesi ja tutvustati teatri töötajaid. Lisaks loositi külaliste vahel baarikrediiti, hooaja pileteid ja romantikapakett koos teatrimajas ööbimisega. Enne südaööd õnnistati maja meremeeste kombel teatri loojate Peep Maasiku, Martin Aulise ja Silver Kaljula poolt sisse. Õhtul esinesid publikule ansamblid Minu Isa Oli Ausus Ise ja Gram-Of-Fun.

Vastavatud TEMUFI teatrimajas on plaanis välja tuua viis uuslavastust aastas. Lisaks "Wikmani poistele" mängitakse TEMUFI-s praegu ka teravat poliitkomöödiat "Pidu Riigikogus". 1. novembril esietendub noortelavastus "Võtmesõnade võrk", mis peegeldab noorte inimeste suhestumist sõjatemaatikasse. 5. detsembril tuuakse välja lastelavastus "Must ja valge koer", mis põhineb juba kõigile tuttaval samanimelisel multifilmil.