Pildid: TEMUFI toob kodukandis välja hübriidlavastuse Oskar Lutsust

26. juunil esietendub Tarvastus teater TEMUFI suvekomöödia "Oskar Luts ehk Laul igavesest õnnest". Urmas Lennuki teksti on lavale seadnud Peep Maasik.

Laval on Oskar Lutsu loodud maailmade hübriid, mis põhineb kirjandusklassiku kuuel erineval näidendil. "Kui Lutsu aastaaegade sari on jõudnud kõigi eestlaste meeltesse ja südametesse, siis tema näitemänge samasugune menu paraku ei saatnud," ütleb lavastaja Peep Maasik. Nii moodustub lavastuse tegelaskond näidendite "Laul õnnest", "Kapsapea", "Kalevi kojutulek" ja "Valimised" tegelastest, kellest kõik on Urmas Lennuki dramatiseeringus saanud uue värvi.

Selle kõige keskmes on Oskar Luts ise. Autorit kimbutab mure oma tegelaste heaolu ja saatuse pärast, mistõttu otsustab ta asjale pilgu peale heita ja neile külla minna. Esitine heatahtlik huvi vaibub aga kiirelt, kui paljastub tegelastevaheliste suhete mitmekihilisus.

Oskar Lutsu loomingu põhjal on lavastusele teksti kirjutanud Urmas Lennuk. Lavastaja on Peep Maasik, kunstnik Jaanus Laagriküll ning helilooja Martin Aulis. Nimiosas astub üles Lauri Kink, teisi tegelasi kehastavad Peeter Volkonski, Veikko Täär, Oskar Punga, Silver Kaljula, Elis Järvsoo, Liina Roht ja Karmen Meos.

Lavastust mängitakse 15 korral 26. juunist kuni 1. septembrini.