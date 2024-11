Pildid: TEMUFI toob lavale noort inimest ja sõda käsitleva uuslavastuse

Kaks koolipoissi satuvad teise maailmasõja aegses Eestis vastamisi saksameelse nuhiga. Noored on järsku haaratud sündmuste keerisesse, mille mastaap on suurem kui nende senine mängutuba ning kannab endas reaalset ohtu. Kesköised luuramised mööda linnatänavaid, esimesed armumised, retked sohu ja vaenlase tagalasse sattumine panevad poiste julguse proovile ja testivad nende kamraadlust.

TEMUFI loovjuht Peep Maasik ütleb: "Üks põhilisi vormiotsinguid, millega me TEMUFI-s tegeleme, on teatri, muusika ja filmi sümbioos. Ka noorele vaatajale peaks tutvustama erinevaid viise, kuidas on võimalik teatrit teha – teatrilavastus ei pea olema lihtsalt rambivalguses seisev näitleja, kes partnerile teksti annab. Teatrikunstis on võimalik mängida väga paljude erinevate meediumite ja võimalustega ning ma usun, et see värvikus ja mängulisus võiks ka tänapäeva noorte meeli köita."

Alusteksti kirjutas teatri loovjuht Peep Maasik. Lavastaja on Kati Kivitar, kunstnik Liina Keevallik, videotehnik Taavi Kohjus, heliinsener Raido Linkmann ja valguskujundaja Sander Aleks Paavo. Erinevates rollides astuvad lavale Karl Robert Saaremäe, Kristjan Lüüs ja Maarja Tammemägi.

Lavastust mängitakse seitsmel korral novembris ja detsembris TEMUFI teatrimajas Viljandis.