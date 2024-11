Galerii: Fotografiskas esitleti Riho Sibula mälestusteraamatut "Kuulaps"

Raamatu koostajad on Vladislav Koržets ja Harri Rinne.

"See raamat on Riho Sibulast, inimesest ja loojast, kes puudutas väga paljusid nii oma muusika kui olemusliku eripäraga. Mõte mälestusraamatu koostamisest tekkis Riho sõpradel kohe pärast Riho surma. Praeguseks on selle raamatu jaoks jaganud oma mälestusi-meenutusi üle 100 inimese," sõnas Koržets.

Tegijate sõnul pole "Kuulaps" üksnes mälestusteraamat, vaid ka elulooraamat, millesse on talletatud muusiku elu poisipõlvest kuni surmani. Selles kajastub Riho eneseteostus kitarristi, laulja ja heliloojana, ent ka suhted laia sõpraderingi ja kogu maailmaga.

Oma mälestusi ning meenutusi Riho Sibulast ja tema muusikast jagavad raamatus 120 inimest. Teiste hulgas saavad sõna Hardi Volmer, Jaanus Nõgisto, Juku-Kalle Raid, Ain Varts, Arvo Haasma, Mari Jürjens, Jaak Ahelik, Ivo Linna, Immo Mihkelson, Ilmar Trull, Märten Kross, Peeter Volkonski, Priit Kuulberg, Raul Vaigla, Sven Grünberg, Tõnis Mägi, Tõnu Timm, Toomas Tiivel, Vaiko Eplik, Valdeko Sibul, Villu Kangur jpt.