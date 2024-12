Aasta muusik 2024 on Vaiko Eplik

Aasta muusiku tiitli pälvib muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud sealjuures tihedat koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga.

Tänavune laureaat Vaiko Eplik on oma pika muusikuteega jätnud silmapaistva jälje Eesti kultuurilukku. Tema sulest on ilmunud 25 stuudioalbumit ja rohkelt laule, mis kinnistunud kodumaise muusika hitivaramusse. Samuti on tema loometöö laienenud teatri- ja filmimuusikasse ning erinevate koostöövormide kaudu jõudnud erinevate artistide loomingusse.

Vaiko Epliku omanäolises laululoomingus on alati olnud kesksel kohal eestikeelne laulutekst – põhimõte, mis 2024. aasta sügisel tipnes koostöös ansambliga Eliit Betti Alveri tekstidele pühendatud täispika albumiga "Lähen müüjaks". Nõnda võttis Eplik endale küpse tunnetusega Alveri saadiku rolli ning tõstis taas kord fookusesse eesti luule- ja kirjandusloo. Ühtlasi annab lõppeval aastal toimunud Elleri Muusikakooli rütmimuusika osakonna poolt ellu kutsutud Epliku austuskontsert tunnistust tema märkimisväärsest mõjust järgmiste põlvkondade muusikutele.

Rahvusringhäälingu kanalitel on Vaiko Eplikuga alati meeldejääv koostöö olnud. Raadio 2-s alguse saanud ja Vikerraadios sel suvel jätkunud Epliku autorisari "Muusika nõudlikule maitsele" on kuulajatelt pälvinud sooja vastuvõtu ja leidnud tunnustust eesti levimuusika väärtuslike, ent sageli varju jäänud peatükkide valgustamise eest. ERR on aastate jooksul talletanud Vaiko Epliku ülesastumisi, sh astus muusik möödunud pühadel üles Klassikaraadio sarjas "Viis laulu".

Aasta muusik 2024 auhind antakse Vaiko Eplikule üle 9. jaanuaril Eesti Raadio 1. stuudios toimuval kontserdil. Sündmust vahendavad otseülekandes Klassikaraadio, Vikerraadio ja Raadio 2, kontserdi toob kuulajateni ka Raadio 4.

Eesti Rahvusringhääling annab aasta muusiku tiitlit välja aastast 1982. Esimeseks tiitlikandjaks sai pianist Kalle Randalu, mullu pälvis aunimetuse Pärt Uusberg.