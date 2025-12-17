X!

Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

Muusika
Hans Christian Aavik
Hans Christian Aavik Autor/allikas: Kaupo Kikkas
Muusika

Eesti Rahvusringhäälingu aasta muusiku tiitli pälvib viiulivirtuoos Hans Christian Aavik. Auhind antakse üle pidulikul kontserdil 29. jaanuaril, kontserti vahendavad ERR-i kanalid.

Aasta muusiku tiitli pälvib muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud sealjuures tihedat koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga.

Aasta muusik 2025 laureaadi Hans Christian Aaviku muusikuteed iseloomustab sihikindel ja sügav areng, milles virtuoosne meisterlikkus käib käsikäes küpse kunstilise mõtlemisega. Tema interpretatsioonid paistavad silma selge stiilitunnetuse, tehnilise vabaduse ja sisulise süvenemisega nii klassikalises repertuaaris kui ka nüüdisloomingus. Aavik on kujunenud muusikuks, kelle esinemised loovad veenva dialoogi publiku ja helilooja vahel ning kelle kohalolu laval mõjub veenvalt nii solisti kui ka kammermuusikuna.

2025. aastal on Hans Christian Aavik muusikuna jõudnud eriti küpsesse ja nähtavasse etappi. Seda aastat iseloomustavad sisukad soolokavad ning esinemised Eestis ja rahvusvahelistel lavadel, kus ta on tõlgendanud viiulirepertuaari keskseid teoseid ning toonud publikuni ka nõudlikke ja süvenemist eeldavaid kavasid. Tema tänavused etteasted on pälvinud tähelepanu interpretatsioonilise küpsuse, tehnilise kindluse ja muusikalise veenvusega. Just käesolev aasta on kinnitanud Aaviku positsiooni interpreedina, kelle areng tugineb järjekindlale ja sisuliselt läbimõeldud kunstilisele teele ning kelle loominguline tegevus rikastab Eesti muusikaelu ja kõnetab ühtaegu ka rahvusvahelist publikut.

Särav viiuldaja on alati oodatud külaline ka Eesti Rahvusringhäälingu kanalites. Tema esinemisi on vahendanud Klassikaraadio ja Eesti Televisioon ning tihedale kalendrile vaatamata on Hans Christian Aavik alati võtnud aega intervjuudeks erinevates saadetes, "Deltast" "Ringvaateni". Eesootavatel pühadel teeb ETV tagasivaate Carnegie Halli kontsertidele 23. detsembril ja Vikerraadio saates "Heli nälg" on Hans Christian Aavik külas 25. detsembril. Aasta muusikut portreteerivad saadetega uuel aastal nii ETV kui ka Klassikaraadio.

Aasta muusik 2025 auhind antakse Hans Christian Aavikule üle 29. jaanuaril Eesti Raadio I stuudios toimuval kontserdil. Sündmust vahendavad otseülekandes Klassikaraadio ja Vikerraadio, kontserdi toob kuulajateni ka Raadio 4.

Eesti Rahvusringhääling annab aasta muusiku tiitlit välja aastast 1982. Esimeseks tiitlikandjaks sai pianist Kalle Randalu, mullu pälvis aunimetuse Vaiko Eplik.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

16:03

Piret Raua uuest lasteraamat "Tähtis kuju": see räägib totalitarismist

15:59

Veebruaris jõuab kinodesse Ergo Kulla ekraniseering "Säärasest mulgist"

15:53

Kirjandusfestival Prima Vista 2026 uurib tehisliku ja päris maailma piire

15:51

Valdur Mikita: mulle meeldib väga mõelda, aga üldse ei meeldi kirjutada

13:42

Tallinnas esineb Eurovisioonil diskvalifitseritud Joost Klein

13:05

Rahvusraamatukogu jõulusalmi konkursile laekus tänavu ligi 300 luuletust

12:55

Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

11:46

Arvustus. Mängu ilu Renate Keerdi moodi

08:55

Pildid: Rakvere teatris algasid Priit Põldma lavastuse "Lõputu suvi" proovid

08:22

Muusikal "Ooperifantoom" jõuab järgmisel aastal Euroopa tuuriga ka Eestisse

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16.12

Juhan Ulfsak: igasugune mäss on ka mäss iseenda vastu

12:55

Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

16.12

Tõnu Õnnepalu Pessoa "Rahutuse raamatust": seda raamatut polegi õigupoolest olemas

16.12

Tuleva aasta augustis esineb Tallinnas OMD

08:22

Muusikal "Ooperifantoom" jõuab järgmisel aastal Euroopa tuuriga ka Eestisse

16.12

Muuseumid tõstavad uuest aastast piletihinda euro kuni paari võrra

13:42

Tallinnas esineb Eurovisioonil diskvalifitseritud Joost Klein

16.12

Rahva Raamatu tegevjuht: eestlased hindavad Eesti raamatuid, kvaliteeti ja sügavat sisu

14.12

Indrek Ibrus: tehisaruga seotud riske pole vaja karta, vaid nende riskidega peab tegelema

11.12

Galerii: balletitantsija ja koreograaf Tiit Härm saadeti viimsele teele

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo