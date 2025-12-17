Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

Aasta muusiku tiitli pälvib muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud sealjuures tihedat koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga.

Aasta muusik 2025 laureaadi Hans Christian Aaviku muusikuteed iseloomustab sihikindel ja sügav areng, milles virtuoosne meisterlikkus käib käsikäes küpse kunstilise mõtlemisega. Tema interpretatsioonid paistavad silma selge stiilitunnetuse, tehnilise vabaduse ja sisulise süvenemisega nii klassikalises repertuaaris kui ka nüüdisloomingus. Aavik on kujunenud muusikuks, kelle esinemised loovad veenva dialoogi publiku ja helilooja vahel ning kelle kohalolu laval mõjub veenvalt nii solisti kui ka kammermuusikuna.

2025. aastal on Hans Christian Aavik muusikuna jõudnud eriti küpsesse ja nähtavasse etappi. Seda aastat iseloomustavad sisukad soolokavad ning esinemised Eestis ja rahvusvahelistel lavadel, kus ta on tõlgendanud viiulirepertuaari keskseid teoseid ning toonud publikuni ka nõudlikke ja süvenemist eeldavaid kavasid. Tema tänavused etteasted on pälvinud tähelepanu interpretatsioonilise küpsuse, tehnilise kindluse ja muusikalise veenvusega. Just käesolev aasta on kinnitanud Aaviku positsiooni interpreedina, kelle areng tugineb järjekindlale ja sisuliselt läbimõeldud kunstilisele teele ning kelle loominguline tegevus rikastab Eesti muusikaelu ja kõnetab ühtaegu ka rahvusvahelist publikut.

Särav viiuldaja on alati oodatud külaline ka Eesti Rahvusringhäälingu kanalites. Tema esinemisi on vahendanud Klassikaraadio ja Eesti Televisioon ning tihedale kalendrile vaatamata on Hans Christian Aavik alati võtnud aega intervjuudeks erinevates saadetes, "Deltast" "Ringvaateni". Eesootavatel pühadel teeb ETV tagasivaate Carnegie Halli kontsertidele 23. detsembril ja Vikerraadio saates "Heli nälg" on Hans Christian Aavik külas 25. detsembril. Aasta muusikut portreteerivad saadetega uuel aastal nii ETV kui ka Klassikaraadio.

Aasta muusik 2025 auhind antakse Hans Christian Aavikule üle 29. jaanuaril Eesti Raadio I stuudios toimuval kontserdil. Sündmust vahendavad otseülekandes Klassikaraadio ja Vikerraadio, kontserdi toob kuulajateni ka Raadio 4.

Eesti Rahvusringhääling annab aasta muusiku tiitlit välja aastast 1982. Esimeseks tiitlikandjaks sai pianist Kalle Randalu, mullu pälvis aunimetuse Vaiko Eplik.