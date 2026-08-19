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Galerii: presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis dramaturg Priit Põldma

kultuur
President Alar Karis annab üle noore kultuuritegelase preemia Priit Põldmale
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23 pilti
kultuur

President Alar Karis andis tänavu noore kultuuritegelase preemia dramaturg ja lavastaja Priit Põldmale.

1994. aastal sündinud Põldma õppis lavakunstikoolis aastatel 2014–2018 (28. lend). 2021. aastal omandas ta Tartu Ülikoolis eesti kirjanduse erialal magistrikraadi.

2018 kuni 2020 tegutses Põldma Eesti Noorsooteatri juures, hiljem vabakutselisena.

Tema viimaste aastate tööde hulgast leiab Elin Toona elule pühendatud näidendi "Üks helevalge tuvi", mis jõudis 2024. aastal Eesti Draamateatri lavale koos Mari-Liis Lillega.

2025. aastal jõudis Vanemuise lavale Põldma lavastatud ja kirjutatud "Palavik", mis jutustab Konrad Mäe elust. Selle eest pälvis Põldma ka Konrad Mägi sihtasutuse 2025. aasta preemia.

Presidendi kultuurirahastu preemiat antakse välja alates 2002. aastast kuni 35-aastasele silmapaistvale kultuuritegelasele tänuks ja tunnustuseks tehtu eest ning edasiseks innustuseks. Mullu pälvis preemia viiuldaja Hans Christian Aavik, enne seda Rita Ray, aasta varem animaator ja režissöör Sander Joon.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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