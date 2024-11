Kaspar Mänd Frank Zappa eriprojektist: see on puhas musitseerimisrõõm

Jõulujazzi kavast leiab tänavu mitu välisesinejat, näiteks astuvad üles Ameerika lauljad Lady Blackbird ning Veronica Swift, samuti rahvusvahelise džässansambel Crosscurrents Trio, kelle kontsert avab ka festivali, olulisel kohal on samuti Eesti artistid ning nende eriprojektid.

Festivali direktori Anne Ermi sõnul on inimeste ostujõud veidi vähenenud ning selles valguses ei ole nad oma piletihindu liialt kergitanud. "Seda on näha, et toimub väga palju ja inimestel on raha vähem, eks igaüks valib oma lemmikkontserdi ja võib öelda küll, et natukene vähem on pileteid ostetud kui tavaliselt," sõnas ta ja lisas, et neil on ökonoomne väike tiim ja nad väga palju ei kulutada. "Ei tohi ka väga suurelt riskida ning võtta hirmkalleid artiste, see on võimatu."

Festivali lõpetab 15. detsembril dirigent Kaspar Männi kokku kutsutud suurprojekt "Zappa!", kus koos solistide Vaiko Epliku ja Valter Soosalu, 30-liikmelise orkestri ja jazzkoosseisuga esitatakse nii Zappa laule kui ka instrumentaalmuusikat.

Projekti eestvedaja dirigent Kaspar Männi sõnul on mõte suurest Frank Zappa kontserdist tal olnud peas juba aastaid ning Anne Erm haaras sellest ideest kohe kinni. "Zappaga on üldse huvitav see, et Eestis pole väga palju Zappa kontserte ja tribuute väga tehtud, aga kui mainida siin-seal Zappat, siis näed, kuidas igas seltskonnas keegi kergitab kõrvu, neid salajasi Zappa fänne on väga palju ja ma usun, et see kontsert pakub rahuldust kõigile," sõnas ta.

Ta rõhutas ka, et see kontsert on kahtlemata jabur, seinast-seina ning üleüldse täielik fantaasialend. "Aga selle kõige juures on siin väga suur osa virtuoossusel, mis hoiab iga muusiku laval erksana, aga annab ka palju kaifi ja naudingut, see on puhas musitseerimisrõõm."

Jõulujazzi kontserdid toimuvad lisaks Tallinnale ka Tartus, Pärnus ja Viljandis.