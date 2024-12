Galerii: Jõulujazzi lõpetas Frank Zappale pühendatud kontsert

Dirigent Kaspar Männi eestvedamisel sündinud kontsertprojekt taaselustas Frank Zappa loomingu ning esitusele tulid nii tema laulud kui orkestrimuusika.

Kontserdikava:

"What Will Rumi Do?"

"Night School"

"Revised Music for Low Budget Orchestra"

"Montana"

"Dog Breath Variations – Uncle Meat"

"Sofa No. 2"

"Why Does it Hurt When I Pee?"

"Beltway Bandits"

"Fembot In A Wet T-Shirt Contest"

"Peaches en Regalia"

"Dancing Fool"

"G-Spot Tornado"

"Bobby Brown (Goes Down)"

29. Tallinna rahvusvaheline festival Jõulujazz 2024 toimus 25. novembrist kuni 15. detsembrini, kokku kõlas 17 kontserti Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis.