Ugala uuslavastus "Uus tüdruk" põhineb Vaiko Epliku ja ansambli Koer muusikal

"Uus tüdruk" räägib loo ootamatult võõrasse väikelinna sattunud noorest naisest, kes paiskab segi seal elavate inimeste elud. Autori ja lavastaja Priit Võigemasti sõnul kohtuvad laval näitlejad ja elav muusika. "Paljud Vaiko Epliku kirjutatud laulud äratavad minus eriliselt tugevad dramaturgilised impulsid. Silme ette kerkivad laetud ja lummavad kujutluspildid ning ootamatud situatsioonid. Tekib kange tahtmine sellesse maailma päriselt sisse minna," rääkis Võigemast.

Autor ja lavastaja Laura Võigemast lisas, et vahel harva avaldab mõni mõte end hämmastavalt eredate kujutluspiltide abil. "Selle materjaliga, Vaiko Epliku lugude ja meie kohamuistendiga tegeldes on need kujutluspildid eriliselt elavad. Sellepärast tunnen, et neid viirastusi, mis on ühevõrra mängulised, kummaliselt naljakad ja samas veidi õõvastavad, tuleb usaldada. Tuleb lavale seada ja läbi Vaiko Epliku muusika lähemalt uurida."

Lavastuse "Uus tüdruk" esietendus toimub 22. veebruaril 2025. aastal Ugala teatri suures saalis. Autorid ja lavastajad Laura ja Priit Võigemast, muusika Vaiko Eplik, kunstnik Kristjan Suits, liikumisjuht Rauno Zubko, valguskujundaja Laura Maria Mäits, muusikajuht Peeter Konovalov, bändijuht Kristjan-Robert Rebane, bänd Kristjan-Robert Rebane, Mihkel Kuusk ja Tobias Tammearu.

Osades Maarja Mõts, Riho Kütsar, Martin Mill, Tarvo Vridolin, Margaret Sarv, Lauren Grinberg, Jass Kalev Mäe, Adeele Jaago, Terje Pennie, Alden Kirss.